Co ´letí´ na svazích?

ZMĚŇTE NÁVYKY

Současným trendem je v zimě únik z vyhrazených a přelidněných prostor do "země nikoho". Vykrajování dokonalých, nicméně monotónních oblouků na sjezdovce už dnes nepřipadá dobrodružství chtivému lyžaři tolik vzrušující.

JAK SE JEZDÍ

Na programu dne je volný terén, a to nejen jeho sjíždění, ale i pokořování vrcholů směrem opačným. Nejlepším způsobem využití je spojení obou činností dohromady. Proto je stále populárnější skialpinismus a další extrémní a složité sporty.

ALE STÁLE VLÁDNE CARVING

Carvingové lyže se stávají "ještě carvingovějšími". Boční krojení univerzálních lyží se dnes dostává pod hodnotu 15 milimetrů, což ještě před nedávnem charakterizovalo výhradně lyže slalomové. Takzvaná univerzální lyže je dnes v průměru jen 166 cm dlouhá, značně vykrojená, celkově ale o něco širší. Je velmi točivá a obchodníci ji většinou nabídnou s vázáním.

CO JSOU LADY SKI?

Hodně zajímavou věcí budou letos Lady ski, tedy carvingové lyže určené dámám. Kromě jednoznačně zaměřeného designu jsou dle ženských měřítek vyladěny i ostatní vlastnosti lyží: jejich váha, tvrdost v ohybu či posunutí montážního bodu vázání.

SKICROSS - NAPŘÍČ KRAJINOU

Významnou kategorií se v oblasti sjezdového lyžování stávají lyže řazené do skupiny "skiercross". Název odkazuje na nově vzniklou disciplínu, při níž se lyžaři utkávají v trati ne nepodobné té motokrosové, využití těchto lyží je však širší. Výstižnějším označením by mohlo být anglické slovo crossover, tedy napříč všemi žánry. Ve nabídce má tyto lyže každý výrobce.

LYŽE NORDIC CRUISING

Ani v případě, že patříte mezi vyznavače klasického běžeckého skluzu, nemusíte jezdit v předem vyfrézovaných stopách. Mnoho firem dnes nabízí běžecké lyže, takzvané nordic cruising, které jsou svým tvarem a konstrukcí vhodné pro neprobádané a třeba čerstvým sněhem zasypané končiny.

TOURINGOVÉ LYŽE

Pro neomezený pohyb v zimní krajině jsou pak ideální lyže touringové, ve kterých se spojují vlastnosti sjezdových lyží s možností poměrně komfortního chození. Dle osobních preferencí je možné zvolit lyže vhodnější spíš pro sjíždění, nebo naopak umožňující výstupy.

OBLEČENÍ SOFTSHEL

Také oblečení pro zimní sporty se vyvíjí. Vznikají vysoce funkční oděvy, splňující ty nejnáročnější požadavky.

Hitem sezony by se mohl stát Softshel, který kombinuje strečové pleteniny s materiály, jako je lycra, cordura, coolmax. Oděvy využívající tyto kombinace se vyznačují velmi vysokou prodyšností, dobrou tepelnou izolací a značnou otěruvzdorností. Z pohledu sportovce je také zajímavá jejich elasticita, zajišťující vynikající pohyblivost. Odolnost vůči silnému dešti je u softshelů obětována prodyšnosti a schopnosti dobře odpařovat, což oceníte zejména při náročnějších sportovních aktivitách.

HELMY JSOU IN

Kdo má něco v hlavě, ten si ji chrání. I taková hesla najdete v některých lyžařských střediscích. Bohužel počet smrtelných úrazů byl na českých horách v loňské sezoně opět rekordní.

Vyspělé alpské země se proto nošení lyžařských helem snaží všemožně podpořit a na svazích Rakouska, Švýcarska nebo Francie je to znát. Úplně nejdál zatím v tomto ohledu došla Itálie, kde jsou helmy pro děti do 15 let povinné. Pro menší děti by měly být helmy nutností a výrobci se tomu přizpůsobili, aby byly dostatečně přitažlivé.

TELEMARK

Je-li současným trendem lyžování nevázanost, pak tu pravou volnost možná až s volnou patou. Telemark je původní lyžařská technika, jejíž kořeny se dají vystopovat ve Skandinávii. Její znovuobjevení si však v posledních letech vysloužilo oprávněnou pozornost laické i odborné lyžařské veřejnosti. Nejedná se přitom zdaleka jen o vtipné napodobování starých časů. Chcete-li na svahu zaujmout, naučte se telemark.