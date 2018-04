Co kolo, to jiná helma. Jak vybrat tu pravou?

Univerzální helmy

Helmy univerzální jsou zřejmě nejrozšířenějším typem běžně dostupných jak ve specializovaných obchodech, tak v hypermarketech.

Vyznačují se moderním designem s průměrným počtem odvětracích otvorů a vyšší hmotností. Zpravidla je u nich přibalen i štítek a u dražších modelů nechybí systém nastavení "velikosti" helmy podle obvodu hlavy. Tyto helmy jsou kompromisem ceny a konstrukce a zpravidla se pohybují v cenové relaci od 400 do 1000 korun.

Sportovní a závodní helmy

Sportovní a závodní helmy jsou produkty na kterých výrobci už preferují funkčnost a v některých případech i mírnou jednoúčelovost na úkor vyšší ceny. Zde se setkáme s rozdělením na silniční a horské.

Zatímco pro silniční helmy je jednoznačně preferována nízká hmotnost, maximální odvětrání a bezštítková konstrukce, helmy určené pro horská kola preferují pevnější konstrukci na úkor vyšší hmotnosti.

U obou typů je zpravidla použito tak zv. InMold technologie, což v praxi znamená, že je vnitřní výplň helmy při výrobě vstřikována do plastové vnější "skořápky" s níž pak tvoří kompaktní pevný celek díky němuž odolává většímu zatížení.

U drahých top modelů se výrobci nebojí experimentovat s materiály jako je karbon, z nichž především u helem pro horská kola konstruují zpevněné vnitřní skelety ochraňující helmu před deformací při nárazu. Cenově se dají sehnat od 1000-1500 korun dle výrobce do zhruba 4000-5000 korun za profi závodní provedení.

Kokosy

Speciální helmy na freestyle jsou slangově takzvané "kokosy". Tenhle typ helmy je stále častějším doplňkem kluků brázdící městská sídliště a skateparky na BMX i horských kolech a často je používají i skejťáci.

Jde o poměrně jednoduchou konstrukci silnějšího skeletu s vnitřní výplní a vycpávkami, která neoplývá přílišným počtem větracích otvorů stejně tak jako přílišnými složitostmi v nastavovacím systému uchycení helmy na hlavě. Ani jejich cena není nikterak vysoká, zpravidla se totiž bohatě vejdete do 1000,-

Fullface helmy

Další celkem specifickou skupinou helem jsou tak zvané integrální, neboli fullface helmy. Jak název napovídá, jde o helmy, které chrání celou hlavu, včetně brady a jsou podobné helmám motocyklovým.

Jejich použití je především v disciplínách jako sjezd (kde jsou v závodech povinné), fourcross, nebo BMX, ale stále větší oblibu si začínají získávat i mezi freeridery, to jest jezdci, kteří mají rádi agresivnější styl ježdění v lese, či na speciálně k tomuto účelu zbudovaných překážkách a skocích.

Od MX helem je odlišuje poněkud subtilnější konstrukce a především nižší hmotnost a větší odvětrání skeletu a to jak ve spodní, tak horní části. Cena těchto helem se pohybuje od 3000 do 15.000 korun v závislosti na výrobci.

Dětské helmy

Poslední, ale poměrně důležitou skupinou jsou helmy dětské. Tady je dobré si říci, že je trh naplněn velkým množstvím modelů ale nejdůležitější je, aby helma dítěti dobře seděla a nebyla mu zbytečně velká. Zvolit správnou velikost je kolikrát pro rodiče tvrdý oříšek a vidina ušetřit pár korun a koupit dvakrát větší helmu, ze které jejich ratolest vyroste namísto jednoho roku až za tři a do té doby mu prostě bude trochu volnější, je špatná a v některých případech bohužel i značně nebezpečná.

Cenová škála nejlevnější skupiny se pohybuje v rozmezí 300-1000 korun a opět to záleží zejména na výrobci.

Jak si vybrat tu pravou?

Typů helem je tedy vcelku slušné množství a jaký zvolit je věcí každého z vás. Existuje, ale pár obecně platných pravidel, kterých je dobré se při rozhodování jakou helmu zvolit držet.

1) Kupujte helmu tam, kde je možné si ji vyzkoušet.

2) Pokud si nejste jistí, jaký typ je ten pravý, navštivte odbornou prodejnu a nechte si poradit.

3) Mějte na paměti, že ne vždy platí "čím dražší, tím lepší"

4) Vyměňte starou helmu za novou, pokud je třeba jen trochu poškozená, nebo pamatuje několik vašich pádů. (Renomovaní výrobci nabízejí výhodnější nákup - až o desítky procent - další helmy v případě jejího poškození.)

Mějte na paměti, že zdraví je to nejdůležitější a výmluvy typu, "je to zbytečný, jedu jen za roh", nebo "mě to nesluší" jsou jen důkazem krátkozrakosti a omezenosti dotyčného jedince, riskujícího zbytečně svůj život. Helma by měla být samozřejmostí automaticky patřící k jízdě na kole a na její používání bychom si měli zvyknout především pro vlastní bezpečnost a ne proto, že nás k tomu budou nutit vyhlášky, či zákony.