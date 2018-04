Co, kde, jak a za kolik v Athénách

Doprava

Do Athén se létá. Vlak by vyšel zhruba na stejné peníze, tj. asi 7500 korun, cesta autobusem znamená úmorné osmačtyřicetihodinové trmácení. Let z Prahy trvá dvě a půl hodiny, přistává se zatím na zastaralém East Terminal v jižní části Athén. Od příštího roku by mělo začít fungovat nové moderní letiště. Vízum při pobytu do tří měsíců občan České republiky nepotřebuje. Z letiště se lze do centra dopravit taxíkem nebo autobusem. Linka E91 dopraví cestující na náměstí Dafni, odkud lze pokračovat dál opět autobusy nebo metrem.

Pro cesty po městě je možné vedle zmíněných autobusů a metra využívat nadzemní dráhy jezdící do přístavu Pireus a trolejbusů. Hromadná doprava nšní v Athénách příliš vytížená, takže žádné velké tlačenice nejsou. Vyplatí se raději na projíždějící autobus mávnout, řidiči se občas nechtějí vytrhávat ze svého jezdeckého vytržení a zastávky ignorují. Lístky jsou k dostání v budkách u zastávek, ve stáncích a v automatech v metru. Hlavními dopravními uzly pro veřejnou dopravu jsou náměstí Syntagma, Dafni a Monastiraki.

Užitečné adresy

Cenné rady pro první kroky po Athénách zprostředkuje turistická informační kancelář. Ta sídlí v ulici Amerikis severozápadně od náměstí Syntagma. Zde jsou zdarma k dostání materiály o ubytování, muzeích, probíhajících kulturních akcích a také poměrně slušná mapa města. Otevírací doba je v 9:00.

Pokud jste držiteli studentské karty ISIC, poptejte se po slevách v kancelářích společnosti USIT. Jednu naleznete opět na náměstí Syntagma, tu druhou na ulici 28. Oktovriou naproti Národnímu archeologickému muzeu.

Internetových kaváren je v Athénách pomálu. Jedna z nich se nachází právě poblíž zmíněného muzea v ulici Averof.

Ubytování

Pokud nemá turista přílišné nároky na kvalitu bydlení a hodlá trávit většinu času prohlídkou města, může sehnat pokoj se sprchou v ceně okolo 3000 GDR za noc a lůžko. Stačí se procházet ulicemi dál od hlavních tříd a nebát se případného smlouvání. Podmínky jsou ovšem poměrně drsné. Kvalitní ubytování se pohybuje v cenových relacích nad 6000 GDR. Studenti mohou využít několika hostelů. Za noc zde zaplatí od 1600 GDR. Dvojice chlapec - dívka se však musí smířit s tím, že pokoje jsou výlučně jednopohlavní. Jeden veliký hostel naleznete v ulici Victor Hugo, další dva pak v ulici Damareos.

Jídlo

Byla by škoda navštívit Řecko a neochutnat alespoň něco ze zdejší výborné kuchyně. Přitom není třeba navštěvovat zrovna mondénní trestaurace. Na každém rohu naleznete nějakou malou jídelničku s pár stoly, kde si je možné objednat třeba gyros v placce pita nebo ražničí souvlaki. S plným žaludkem se hned lépe zdolávají další kilometry athénských ulic. Vždy počítejte s menším příplatkem (couver), pokud si chcete jídlo sníst na místě u stolu.

Zvláštní kapitolou jsou místní trhy. Na nich lze levně nakoupit prakticky vše od zeleniny přes chobotnice a sépie až po celé jehně. I když snad nemáte hlad, je to zážitek pro oči, uši i nos. Lákavých smyslových počitků je však víc. Vůni linoucí se z malých pouličních pekáren se odolává jen velmi těžko. Dobroty mistrů pekařů jsou ovšem poměrně drahé.

Na samoobsluhy v centru jen tak nenarazíte, je jich velmi málo. Pokud přece jenom chcete nakupovat ve velkém obchodě, budete se muset vypravit do vzdálenějších částí města.

Kam se podívat

Cíl číslo jedna je jednoznačný. Akropole nechybí snad v žádné učebnici dějepisu, což jí ovšem nikterak neubírá na přitažlivosti. Není k zahození naplánovat si její návštěvu hned na začátek, protože z jejího vršku lze dobře přehlédnou prakticky všechny další antické památky ve městě a rozmyslet si, kam příště vyrazit. Atmosféru malostranských uliček navodí starobylá čtvrť Plaka pod severním svahem Akropole a zajímavým zpestřením můžeš být výměna stráží před budovou Parlamentu na náměstí Syntagma či před prezidentským palácem. Turisty méně navštěvované ulice v odlehlejších čtvrtích nabídnou zase trochu odlišný pohled na Athény i Řecko. Pár stanic vlakem a jstre v Pireu: přístavu, který stál u zrodu veliké athénské námořní říše. A kam nakonec? Tentokrát by to pro změnu mohl být další vršek. Lykabetus je až h horám na obzoru nejvyšší místo. Z něj si můžete ještě jednou si před návratem domů připomenout hezké chvíle, které jste v městě filozofů strávili.



Přehled cen

Všechny ceny jsou uváděny v řeckých drachmách. Přibližný přepočet je zhruba deset drachem za jednu korunu. Aktuální kurz zjistíte v kurzovním lístku. Vždy jde o ceny minimální, jež se navíc mohou podle sezony měnit. U vstupů je možné uplatnit studentské, učitelské a jiné slevy. Pro studenty jde většinou o 50 % z původního vstupného.



Doprava:

Autobus - 150

Trolej, nadzemka - 200

Metro - 250

Tel. karta - 1500

Ubytování:

Hostel - 2200 (S kartou 1600)

Hotel - 3000

Potraviny:

Chléb - 140/0,5 kg

Salám - 2200/kg

Sýr - 2000/kg

Balená voda - 120/1,5 l

Minerálka - 400/ 1,5 l

Mléko - 380/1 l

Coca-cola - 440/1,5 l

Rajčata - 200/kg

Snickers - 180

Pivo - 500/0,5 l

Víno - 120/0,7 l

Ouzo - 120/0,3 l

Káva - 300

Gyros, souvlaki - 350

Oběd - 1200

Vstupy:

Akropole - 2000

Národní arch. muzeum - 2000

Agora - 1200

Dyonýsovo divadlo - 500

Kerameikos - 500

Námořní muzeum - 500

Další:

Film Kodak 36 - 960

Pohled - 70

Známka do zahraničí - 150

Mapa Athén - 1200

Benzín NATURAL - 260/l