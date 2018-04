Co je Oktoberfest? Pivo, pivo a pivo

Ke slavnostem piva neodmyslitelně patří také jídlo.

S jeho konzumací byl a je spojen i konec karnevalu. Prvním dnem stáčení je 19. březen, kdy v Bavorsku, stejně jako v tuzemsku, slaví svátek Josefa. Další »pivněroční« období jsou kratší - květen a červen jsou ve znamení májového kozla, červenec až září lehkého letního piva, a pak už přijde slavnostní kozel, mok, s jehož stáčením je spojený Oktoberfest, asi největší, ale zcela určitě nejznámější svátek piva na světě. V roce 1810 se bavorský král Josef Maximilián rozhodl, že oslavy jeho svatby se saskou princeznou Terezou (17. září) musí mít vskutku královský styl, a že se pro tento účel využije Tereziina louka (Theresienwiese). Původně mělo toto místo sloužit koňským dostihům, ale lichokopytníky vytlačili milovníci piva. Svatební oslava se totiž velmi vydařila byla tehdy označena za největší svátek, který Mnichov zažil. Takový podnik si zasloužil zopakovat. A od té doby se koná rok co rok už téměř 190 let. Jen pětkrát se Oktoberfest neuskutečnil - zastavit jej dokázaly jen válka a cholera. Oktoberfest tedy není jen svátkem piva, ale i tradic. Program je v podstatě stále stejný. Začíná slavnostní přehlídkou sládků a naražením prvního sudu s novým pivem, které tradičně provádí mnichovský starosta. A pak už lidé na sedmdesáti tisících místech k sezení v zásadě nedělají nic jiného než jedí a pijí. Se slavností piva je sice spojeno několik tradičních zábav - například bleší cirkus, horská dráha nebo soutěže, kdo dokáže udeřit silněji dřevenou palicí - většina turistů se ale plně soustředí na zvih tupláků, které neúnavně roznášejí podsadité bavorské číšnice. Podle oficiálních statistik navštíví letos Oktoberfest kolem sedmi milionů lidí, kteří vypijí pět milionů litrů piva (přibližně třicet procent celoroční produkce mnichovských pivovarů), snědí sedm set tisíc smažených kuřat a čtyři sta tisíc klobás a dvě stě tisíc pečených ryb. Za oběť jim padne také 60 jelenů a 80 volů. Letošní slavnosti piva začaly 18. září jako obvykle průvodem sládků ze čtrnácti pivovarů na rohu Sonnenstrasse a Schwanthalerstrasse. O něco později ve stanu Schottenhammel na Theresienwiese narazil starosta Christian Ude první sud. V osm večer stejného dne v cirkus Krone proběhl velký mezinárodní folklórní večer (Marsstrasse 43). Devatenáctého září následoval krojovaný průvod ostrostřelců z okolí Mnichova, včetně koní a volů - začátek na Maximilianstrasse v deset hodin, trasa vedla dále přes Max-Joseph Platz, Odeonsplatz, Pacellistrasse, Sonnestrasse, and Kaiser-Ludwigstrasse. Poslední velkou akcí bude velký koncert 26. září, kdy se na Tereziině louce sejde v jedenáct hodin dopoledne čtyřista hudebníků. Oktoberfest končí 3. října. Na Tereziinu louku se návštěvníci dostanou metrem linkami U4 (stanice Theresienwiese nebo Messegelände) nebo U3 (stanice Goetheplatz). Na Goetheplatz jezdí i autobus číslo 58, v blízkosti areálu je stanice tramvají číslo 18 a 19 (Landsberger Strasse). Na Tereziinu louku se dá dojít pěšky i ze stanice rychlodráhy (S-bahn 1, stanice Hackerbrücke).Poznámka: Haly na Oktoberfestu znamenají obří stany.