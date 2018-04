Co je letos nového v Dolomitech?

Pět důvodů, proč jet na na hory do Itálie 1. Italská zimní střediska jsou každým rokem modernější a propojenější

V tomto směru udělala italská střediska v posledních letech krok vpřed a investovala desítky milionů eur do modernějších lanovek, které najdete všude. Střediska v Dolomitech jsou dobře propojena a lyžovat můžete celý den na jiných tratích. 2. Hlavně v Dolomitech najdete zajímavou kombinaci románského a germánského živlu

Italská uvolněnost (kterou Středoevropan ovšem často označuje slovem "bordel") se hlavně v Dolomitech prolíná s pečlivostí a přesností známou z Rakouska či Německa. Spojení těchto dvou živlů navozuje příjemnou atmosféru. 3. Italové jsou na sjezdovkách tradičně velmi pozorní a ohleduplní k dětem

Úrazů na sjezdovkách každým rokem jak u nás, tak v cizině přibývá. Stále častěji to bývají i zranění, kterým lyžaři a snowboardisté podlehnou. Je proto pozoruhodné, že Italové jsou asi ze všech alpských zemí nejohleduplnější k dětem, které se po tratích také prohánějí. 4. Zimní střediska nejsou většinou až tak gigantická a najdete v nich soukromí Podobně jako v jiných zemích, tak i v Itálii si můžete vybrat, pokud jde o velikost zimních středisek. Na rozdíl od Francie tady ovšem nenajdete obří domy, kde budete bydlet společně s několika stovkami dalších turistů. Každý si zde naopak může vybrat mezi nejrůznějšími hotely, penziony či apartmány a vilami, které si můžete pronajmout. 5. Dojet autem či autobusem do italských hor netrvá z České republiky až tak dlouho

Pohled na mapu říká, že cesta zejména do Dolomit není nijak dlouhá a dostupnost autem či autobusem z České republiky je poměrně jednoduchá. Při cestě do Itálie můžete použít německých (zde se stále ještě nic neplatí) či rakouských dálnic. V Itálii se na mnoha úsecích dálnic naopak platí, ale je to jasně rychlejší. Z mnoha míst Česka se třeba do Dolomit dostanete už za šest sedm hodin (při trochu rychlejší jízdě po dálnicích). Časová dostupnost je tedy podobná jako do mnoha míst v Rakousku. Pamatujte na to, že benzin bude při vaší trase dražší než v Česku, a to přibližně až o jednu třetinu. Ceny se v tomto případě samozřejmě neustále mění.