Co Evropan, to jiný alkohol...

Alkoholové toulky po Evropě

Vodka FINSKO: VODKA

Finská vodka by měla být kvalitnější než jiné druhy. Dělá se ze speciální odrůdy ječmene, zatímco ta původní se pálila z brambor či kukuřice. Prý se projevuje i to, že Finsko má jedno z nejčistších ovzduší v Evropě. Pije se chladná jako led.

Schnaps NĚMECKO: SCHNAPS

Slovo schnaps znamená v němčině mimo jiné "chňap!". Zřejmě má vystihovat dychtivost, s níž člověk uchopí svoji malou skleničku s lihovinou. Šňaps znamená v Německu skoro cokoliv: pšeničnou, žitnou, ale také různé jablečné či hruškovice. Pije se spíš jako aperitiv nebo digestiv - podobně jako různé bylinné likéry.

Whiskey IRSKO: WHISKEY

Irská whisky je podle mnoha lidí lepší než skotská. Správně se ale jmenuje whiskey. I v tom lehce odlišném jménu je cítit, že je jemnější. Prý je to proto, že na rozdíl od skotské, kde se ječmen suší nad kouřem z rašeliny, se v Irsku suší jen horkým vzduchem. Proto je whiskey jemnější a její chuť postrádá kouřový nádech. To, že je nejlepší, poznal například i bonviván Jan Werich.

Grappa ITÁLIE: GRAPPA

Kdysi sprosté pití, z něhož se vyvinula velmi dobrá a uctívaná věc. Je to vlastně klasická vínovice, kterou Italové, především ti severní, popíjejí na dobré zažívaní, když se naloží špagetami a pizzami.

Genever BENELUX: GENEVER

Bývá označován za "holandský gin", ale to je nejlepší způsob, jak naštvat belgické Vlámy, kteří ho dělají už od 16. století a mají na to dokonce muzeum v městečku Hasselt. Vyrábí se z obilí (třetina žita, třetina pšenice, třetina ječmene). Třikrát se destiluje. Chuť mu dodávají kuličky jalovce, anýz, kmín, koriandr. Chutná velmi dobře, jen budí dojem, že je slabší, než ve skutečnosti je. Takže pozor!

Brandy ŠPANĚLSKO: BRANDY

Dost neuvěřitelná věc: ve Španělsku se vypije víc brandy, než kolik vypijí Francouzi, Američané a Japonci koňaku dohromady. Kdo by to do Španělů řekl, že? Klobouk dolů. Teď ještě, co to brandy je. Není to v podstatě nic jiného než koňak čili vínovice.

Whisky SKOTSKO: WHISKY

Pravá skotská musí být vyrobena ve Skotsku a nikde jinde. Je to nejslavnější whisky. Cizinci většinou pijí jen jednu skupinu - blended neboli míchanou whisky. Druhá skupina se nazývá čistá sladová neboli single malt whisky. Laicky řečeno, single malts jsou ušlechtilejší, zatímco blended je směsí libovolného množství čistých sladových. Sami si podle chuti rozhodněte, zda whisky budete pít čistou, nebo s vodou, nebo s ledem.

Mastika BULHARSKO: MASTIKA

Zcela zvláštní a zcela kosmopolitní nápoj. Je to v podstatě anýzovka, která chutná jako pendrek. Když do čirého nápoje přilijeme vodu, zbarví se jako mléko, řekněme mléko mužů. Už jste něco takového viděli i jinde? Ano. Bulharská mastika je totéž co francouzský pastis, řecké ouzo a orientální arak.

Gin ANGLIE: GIN

Ideální pití pro zimní večery a námořníky. Hezky voní. Vzniká z pšenice a ječmene, pak se přidá jalovec, koriandr a mnoho utajovaných přísad. Nepít teplé! Pil se proto, aby byla záminka popíjet tonik s obsahem chininu v koloniích, kde zuřila malárie.

Wódka POLSKO: WÓDKA

Picasso kdysi řekl, že tři nejúžasnější věci za posledních padesát let jsou blues, kubismus a polská vodka. I ostatní považují Wódku wyborowu, tu nejlepší z Polska, za nejlepší vodku světa. Je to zřejmě jediná vodka na světě, která se vyrábí přímo z žitného zrna. To musí být jen ze severozápadního Polska.

Koňak FRANCIE: KOŇAK

Šlechtic mezi destiláty. Jediný správný koňak může pocházet jen z Cognacu ve Francii, všechno ostatní je brandy. Klíčové je zrání v porézních dubových sudech, kde ztrácí alkohol a získává svou barvu a chuť. Co znamenají zkratky na etiketách? V.S. je koňak tříhvězdičkový, a tedy nejobyčejnější, zraje 2,5 až 4,5 roku. VSOP čili Reserve zraje až 6,5 roku, zatímco X.O. čili Napoleon zraje aspoň 6,5 roku, často však až 20 let. Je krásné konstatovat, že barbarský český zvyk chladit koňak v lednici už patří minulosti!



Vodka RUSKO: VODKA

Vodka je stará jako Rusko samo, ale svět ji začal pít až po druhé světové válce. Má totiž neutrální chuť, která se hodí do míchaných nápojů: dodá grády, ale nezmění chuť. Dobrá vodka se vyrábí z žita, ta horší z brambor. Destilát se přefiltruje přes dřevěné uhlí, pak ještě jedna dvě destilace, výsledek se smíchá s vodou. A pak už jen stačí sehnat maličký, asi tak půllitrový stakan na první přípitek do dna. Nejlepší vodka je ta skoro zmrzlá, která se táhne. Teplou nechte nepříteli.

Rakije BALKÁN: RAKIJE

Většinou průzračná, dost silná pálenka z vína. Lidé na Balkáně ji pijí před jídlem, po jídle, večer, v poledne, ale taky ráno před snídaní. Tedy kdykoliv a kdekoliv. Jako lék ji pijí i ti, kdo se jinak alkoholu vyhýbají. Mnozí tvrdí, že i tam, kde zrovna není jídlo, rakiji najdete vždy.

Pálinka MAĎARSKO: PÁLINKA

Britský král Edward VIII. o ní kdysi řekl, že se sodou je lepší než whisky and soda a v čaji je lepší než rum. Je to klasická pálenka (toto slovo, podobně jako „král“, dali zřejmě Maďarům Slované). Nejznámější z pálinek je pravděpodobně barackpálinka čili meruňkovice. Opravdová veselá voda.



Metaxa ŘECKO: METAXA

Klasickým omylem je, že všichni považují metaxu za koňak. Je to však brandy (což je vlastně totéž). Ale Řekové, aby to ještě víc zmátli, říkají, že to není ani brandy, protože je to něco víc. Vyrábí se destilací vína, do něhož se přidává ještě muškátové víno a tajné rostlinné ingredience. Pije se jako med, ale rozhodně není tak sladká. Mimochodem, jméno má po svém objeviteli, obchodníkovi s hedvábím Spirosi Metaxasovi.

Becherovka



Rum ČESKO: BECHEROVKA A SPOL.

Jsme cizině lehce podezřelí, protože jsme se snažili propašovat do Evropy rum vyrobený z brambor (to musí mnohým znít jako víno ze zelí). Ale zase přinášíme kvalitní becherovku; jen je třeba učit se přeložit do evropských jazyků "kudy teče, tudy léčí" a "byli prý i lidé, které ráno hlava nebolela".

Bols NIZOZEMSKO: BOLS

Lucas Bols, obchodník ze 16. století, jím zanechal nesmazatelnou stopu v dějinách lidstva. Za základ vzal jenever (viz Benelux) či směs různých koňaků - ale to, co vytváří bols, je směs přidaných koření a vůní. Protože byl tehdy Amsterdam centrem obchodu s kořením, může být v bolsu vše, co tam tehdy koráby dovezly: skořice, pomerančové květy, citrusy, vanilka, hřebíček, káva, růžový olej. Bols má mnoho barev, nejpověstnější je zlatý, v němž je zlatý písek.