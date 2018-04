Co čeká ženy na cestách

V ulicích Teheránu si proto například nezkoušejte rozplétat dlouhé kadeře, ani neprotestujte proti horku tričkem s krátkými rukávy. Moc daleko byste nedošly - pokud vás k nápravě nepřinutí rozhořčení Iránci sami, postará se o vás mravnostní policie. Ostatně počítejte s tím, že už při žádosti o vízum musíte v Praze odevzdat vlastní fotografii, která vás znázorňuje v šátkovém "obalu".V jiných zemích - například Sýrii, Tunisku, Egyptě či Turecku byste se pokud možno měly oblékat decentně, ale díky statutu cizinky vám tu mnohé bude odpuštěno. Rozhodně neprohloupíte, když si s sebou vezmete i u nás oblíbené plandavé dlouhé kalhoty. Pokud vám tato pravidla připadají příliš přísná a cizí, nezapomeňte na to, že v domácí Evropě na vás podobné triky a háčky čekají také. Málokdo se například dostane do italského kostela, aniž by měl zakryté části těla, které nejsou pokládány za slušné - ramena i kolena. V Evropě je však ženám učiněno zadost - stejné pravidlo totiž platí jak pro ně, tak pro muže.Ženu na cestách čekají i další horké chvilky. Ať vypadáte jakkoliv, pro velkou spoustu mužů od nás na jih budete symbolem volného sexu a podle toho s vámi budou nakládat. Syčení, pomlaskávání, pokřikování a jiné druhy "harašení" vám budiž koloritem cest po zemích, v nichž muži od svých žen paradoxně vyžadují absolutní mravní ukázněnost. Dejte si přitom pozor - v určitých situacích i jen navázání očního kontaktu může být interpretováno jako odpověď na výzvu. Otrlé cestovatelky radí - až vám v přeplněném autobuse přistane cizí ruka na pozadí, nevyřizujte si účty osobně, ale ztrhněte kravál. Domácí publikum tím většinou naladíte proti dotyčnému a přesvědčíte je tak i o své bezúhonnosti.Ačkoliv toto všechno jsou jevy zejména v arabských zemích se vyskytující, rozhodně by vás to nemělo odradit od cesty za nádhernými památkami a lidmi, které v těchto turistikou většinou nepříliš poznamenaných zemích jsou k vidění. V mnohých islámských zemích je právě kvůli přísnému režimu pro cestovatele velmi bezpečno - nemusíte se bát krádeží ani přepadení, za které podle místních obyčejů hrozí velmi vysoké tresty. Ušetřete si každopádně faux-pas a nepodávejte v islámském světě mužům ruku - stejně vám ji nestisknou, protože tělesný kontakt s jinou ženou než vlastní jim jejich víra zakazuje.Žena na cestách se musí vypořádat nejenom s muži a jinými kulturami a jejich kódy, ale paradoxně i se svým vlastním tělem. Evropanky mají při cestách do tropických oblastní často poruchy menstruace, většinou jde o silné krvácení, ke kterému se mohou přidat i velké bolesti. Psychická i fyzická zátěž spojená s cestováním, časové rozdíly i poruchy biorytmu při překročení několika časových pásem (známé v angličtině pod pojmem "jet-lag") mohou naopak způsobit, že se vám měsíční cyklus vůbec nedostaví. Mějte na paměti, že účinky hormonální antikoncepce mohou být narušeny různými střevními pochody, kterým se ve vzdálených zemích jistě nevyhnete, stejně tak i používáním antibiotik.