CO ČEKÁ NA ALGARVE

Jaké podmínky čekají turisty, kteří zamíří na Algarve, do nejjižnější části Portugalska? Jsou to především ideální podmínky pro slunění. V létě zde spadnou pouze dva milimetry srážek měsíčně a sluníčko každý den hřeje téměř 12 hodin. Bizarní skaliska utvářejí podél celého pobřeží mnoho malebných zákoutí. Proto i v těch nejexponovanějších měsících tu každý najde jen to "své místo". Na některých plážích se pronajímají lehátka a slunečníky (cca 200 Kč/den za dvě lehátka a slunečník). A teplota vody? V porovnání se Středozemním mořem je Atlantik o tři stupně chladnější. Průměrná teplota vody je v létě 19-21 stupňů, což je teplota srovnatelná s tou, kterou známe z českých jezer a přehrad.