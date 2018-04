Co Čech, to běžkař! Tipy, jak vybrat správné lyže

Jaké lyže si koupit?

Každý by si měl před nákupem ujasnit, k čemu bude lyže převážně používat a kolik je za to ochoten zaplatit. Chci bruslit, běhat klasickou technikou, nebo obé střídat?

Chci jezdit po upravených tratích, nebo v hlubokém sněhu?

Budu chtít na lyžích závodit, nebo se pouze procházet zasněženou přírodou s kamarády? Kolik peněz chci přibližně investovat do lyží i celého vybavení? Zodpovězení těchto otázek pomůže při základním výběru.

Většina předních výrobců rozlišuje zhruba sedm až osm základních kategorií lyží – závodní, sportovní, rekreační, fitness, juniorské, dámské a back country. Přitom konkrétní názvy kategorií u různých výrobců se mohou poněkud lišit.

Závodní lyže

jsou určeny pro lyžaře, kteří se účastní vrcholových i výkonnostních závodů, případně pro lyžaře, kteří ocení použité špičkové technologie. Určitě se nehodí do neupravené stopy.

Sportovní lyže

dobře poslouží lyžařům, kteří mají rádi dobrý skluz a kvalitní jízdní vlastnosti. A dají se na nich s úspěchem absolvovat i závody nižších kategorií.





Rekreační lyže

Lyže rekreační, jak již název napovídá, jsou určeny pro pohodovější jízdu na širší, stabilní, odolné, nicméně těžší lyži.

Fitness lyže

se objevily na trhu před zhruba pěti lety a jsou určeny pro lidi, kteří se rádi odlišují, kteří mají rádi pohyb v různých formách a nechtějí se výkonnostně srovnávat – pro sportovce, kteří v zimě na určitou dobu opouštějí fitness centra a přesunují se do zimních středisek.



Dejte si pozor na to, aby fitness lyže byly podstatně kratší než lyže na klasiku

Juniorské lyže

se vyrábějí pro mladší lyžaře, v kratších délkách, a v některých případech se dají doporučit i pro subtilnější ženy.

Dámské lyže

Speciální kategorii představují lyže dámské. Tato kategorie se technologicky prolíná lyžemi sportovními, rekreačními i fitness, ale je tvrdostně i designově přizpůsobena ženám.



Dámské lyže jsou odlišné nejen stavbou, ale také designem. Řada Balanze od firmy Atomic.



Back country

Z kategorie back country se někdy ještě vydělují lyže telemarské. V obou případech se jedná o vysoce odolné lyže robustní stavby, širší, s ocelovými hranami, určené do volného terénu zasněžených plání a kopců.





Konstrukce a doporučení pro výběr

Lyže v různých kategoriích je možno dále rozdělit na lyže pro bruslení, klasický způsob běhu, kombi nebo lyže se šupinami. Podle toho je třeba volit i optimální délku lyže, od které se následně odvíjí jedna z podstatných vlastností lyží, a to její "vodivost" – schopnost udržet přímý směr. Čím je lyže delší, tím je vodivost lepší. Naopak klesá ovladatelnost lyží a roste jejich hmotnost.

Při nákupu lyží je pak snahou tyto jednotlivé vlastnosti dostat s pomocí odborné obsluhy do optimálních poměrů pro konkrétního lyžaře. Obecná pravidla, která vycházejí z doporučení výrobců, říkají, že lyže pro bruslení kupujeme přibližně v délce odpovídající výšce postavy až plus 10 cm nad ni.

Pozor na to, že délka, která je vyznačena na lyži, značí délku skluznice a faktická délka lyže, která se postaví vedle lyžaře, je o 3–4 cm menší. Lyže na klasiku lze doporučit o 20 až 30 cm delší, než je výška postavy. Obdobně je to i u lyží se šupinami.

Velmi populární kombi

Délkový interval mezi bruslařskou a klasickou lyží je vyhrazen velmi populární kategorii lyží kombi (někdy značenou jako univerzál). Zde je dobré se zamyslet, zda bude lyžař více na této lyži bruslit a jen občas se projede klasickým způsobem, nebo naopak. Podle toho bude optimální délka lyže kombi buď kratší, tj. 10–15 cm nad výšku postavy, nebo delší, tj. 15–25 cm nad výšku postavy. Lyže v kategorii fitness jsou pro konkrétního lyžaře doporučovány vždy o 5–10 cm kratší než klasicke lyže pro stejného lyžaře.

Obtížné je při nákupu bez odborné rady vybrat lyže správně "tvrdé" pro konkrétního lyžaře. Platí to opět pro nové i starší lyže. V zásadě mohou nastat dva extrémy – lyže je příliš "tvrdá", tzn. lyžař by se ani při největší snaze v odrazové fázi běhu nedotkl středem lyže sněhu. Tudíž přestože by lyže při sjezdu jela, špatně by se ovládala, odraz by byl velmi obtížný, někdy téměř nemožný a klasické lyže by podkluzovaly.

Opakem je lyže příliš "měkká", kdy i mimo odrazovou fázi je lyže téměř celou plochou v doteku se sněhem, tzn. lyže nejede, skluz je velmi špatný.

Kde nakupovat?

Řešení je v zásadě trojí. Nejhorší variantou se jeví klasický hypermarket. Lyže jsou většinou nejnižší kvality, ve velmi omezeném výběru modelů i délek. Zákazník je odkázán na svůj úsudek bez možnosti odborné rady ze strany obsluhujícího personálu. Jedinou výhodou tak zůstává, že se lyže nemusí k pokladně nést v ruce – můžeme je naložit na nákupní vozík.

Druhou možností je všesportovní obchod. Výběr bývá mnohem bohatší než u výše uvedené varianty. Rovněž kvalita nabízených lyží dosahuje výrazně lepších hodnot. Prodavač v tomto typu obchodu je schopen poskytnout některé základní rady a doporučení týkající se parametrů prodávaných lyží. Nabídka tohoto typu obchodu zahrnuje levnější, střední a výjimečně i dražší modely běžek.

Třetí a srdci běžkaře lahodící možností, kde nakoupit svoje nové běžky, je návštěva některého z obchodů specializovaných na tuto oblast. Není jich mnoho, ale zákazník se tam setká s vysoce odbornou obsluhou té nejlepší kvality a s plným servisem (měření tvrdosti, úpravy a ošetřování skluznic...) s nákupem spojeným.

Příkladem mohou být obchody vedené bývalými závodníky - třeba M2 Sport Bečvář ve Strakonicích, Nyč Sport v Liberci, Intersport Henych v Jilemnici a na Mísečkách. Náročným běžkařům z Prahy lze pak doporučit například šikovný a velmi dobře zásobený obchůdek Testudo v Nuslích, AZ sport Lidická nebo Čekosport v Radlické.