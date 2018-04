Nezamyká kolo, nechodí pozdě a nebaví se s cizinci. Co by Švéd neudělal

Přestože Švédsko leží na okraji Evropy, v žebříčku konkurenceschopnosti mu patří neuvěřitelné 5. místo na světě, přičemž na starém kontinentě je před ním pouze kosmopolitní Švýcarsko. Když k tomu připočteme dlouhý průměrný věk (dožívají se neuvěřitelných 81 let), je celkem jasné, že Švédové jsou hrdí patrioti a vše švédské bezvýhradně milují. Na zahradách jim vlají švédské vlajky a někteří si dokonce stejné vlaječky věší i na vánoční stromeček.

"Jsme patrioti. Dobře totiž víme, že Švédové jsou proste nejlepší a Švédky jsou nejkrásnější. Zeptejte se kteréhokoliv Švéda, v jaké zemi žijí nejhezčí děvčata a bez váhání odpoví, že ve Švédsku," hlásá dvacetiletý student designu Niklas Holmén po dvou pivech.

Chladný nos v chladné zemi

V běžných situacích toho Švédové ovšem moc nenamluví. Zvláště s cizími lidmi. Začnete rozhovor v taxíku. Řidič odpoví jedním slovem, pak znovu jedním a pak už mlčí. Na zastávce zkusíte navázat kontakt s odkazem na počasí. Odpovědí je přikývnutí na souhlas.

Přestože všichni mluví obstojně anglicky, nemají potřebu komunikovat s cizinci a vlastně ani sami se sebou. Když čekají na zastávce na autobus, stojí dva metry od sebe a nikdo se s nikým nebaví.

Život ve Švédsku je zdravý. Zdejší obyvatelé se dožívají průměrného věku téměř 81 let. Mateřství se ve Švédsku odkládá – průměrný věk žen při narození prvního dítěte je 30 let.

To potvrzuje Natascha Kames, která v severské zemi studovala. "Když potkáte Švédy v cizině, jsou bezvadní, ale když se s nimi setkáváte denně v jejich zemi, jsou to s prominutím studení čumáci bez humoru a temperamentu. Asi to bude tím klimatem," domnívá se Češka.

Jihoafričanka Anelli Bowie žijící ve Stockholmu dodává, že je velmi těžké, najít si tu opravdové přátele, zvláště když nemluvíte švédsky. "Nejotevřenější jsou ti, kteří hodně cestovali a mluví výborně anglicky. Pokud však přátele najdete, můžete se na ně vždycky spolehnout," tvrdí sympatická dívka.

Pije se jen o víkendu

Velmi zajímavé je také chování na veřejnosti. Ve Švédsku se považuje za absolutně nevhodné, když někdo ztratí kontrolu nad sebou samým a chová se hystericky, vztekle nadává a je k ostatním nezdvořilý. Být naštvaný či žárlivý je považováno za dětské chování, které je u dospělých směšné a nepřípustné. Proto Švédové působí tak rezervovaně.

Jedinou výjimkou, kdy můžete dát průchod svým emocím a kdy je podobné chování tolerováno, je pod vlivem alkoholu, kdy se emoce dostávají na povrch. Ale má to ještě jeden háček – s výjimkou anonymního Stockholmu je to tolerováno pouze v pátek a v sobotu, kdy se chodí "oficiálně" pít. Pokud se někdo opije jiné dny, je považován tak trochu za alkoholika. V zemi totiž vládne poloviční prohibice, alkohol se mimo barů a restaurací prodává jen ve vyhrazených prodejnách a navíc je obecně velmi drahý – například za pivo v restauraci zaplatíte v přepočtu nějakých 200 až 250 korun.

Deset kilogramů kávy

Co Švédové naopak milují a co si nenechají nikdy ujít, je pobyt v přírodě a letní venkovní grilování. Od května do srpna, když je pěkné počasí, se snaží trávit co nejvíce času na svých zahradách a terasách, aby si užili dostatek světla a slunce, které zde v závislosti na vzdálenosti od polárního kruhu svítí až do půlnoci či dokonce celou noc.

"Jakmile začne jaro, chceme být co nejvíce venku. Během prázdnin jsou švédská města téměř opuštěná, neboť všichni jsou na chatách a v přírodě. Musíme načerpat energii na dlouhou zimu, třeba u nás v Umea, což je největší město na severu, svítí slunce v zimě jen dvě až tři hodiny denně. A to jen tehdy, když není zataženo a nesněží," popisuje náročný život Seveřanů Jessica Larsson Svanlund.

V létě všichni jezdí na kole a s každým hrnkem kávy běží ven. Ostatně káva představuje ve Švédsku nejmilovanější nápoj a každý Švéd vypije v průměru za rok téměř deset kilogramů kávy (jen pro srovnání, u nás jsou zhruba čtyři kilogramy).

Pozdní příchody se netrpí

Z hlediska času jsou Švédové velmi akurátní a nikdy nechodí pozdě na schůzky, a to jak v pracovním sektoru, tak také v soukromí. Pokud někdo nepřijde na domluvené jednání včas, nečeká se a začne se bez něj.

Stejně jako na dodržování času jsou Švédové hákliví na vnímání osobního prostoru. Neradi sedí namačkaní vedle sebe, neradi se dotýkají cizích lidí. Když Švéd nastoupí do autobusu či vlaku a je volné místo jen vedle někoho, raději postojí.

Proto Švédové jezdí rádi na kole, které jim zaručuje velkou míru svobody a nezávislosti. Hlavně v létě jsou ulice švédských měst plná kol a zvláštností je také to, že většina cyklistů svá kola vůbec nezamyká k zábradlí či ke stojanům, ale prostě jen tak někde opře či položí na zem. Hlavně v menších městech na severu se prostě nekrade.