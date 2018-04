Mlčí o mafii, je ohnivý a rodina je mu svatá. Co by Sicilan neudělal

Lhostejnost, sobeckost a nezájem na horkém ostrově nenajdete. A když potřebujete pomoc, někdo se vás ujme. "I když nemluvíte italsky, pokusí se vám to vysvětlit rukama nohama, zatímco na severu Itálie se na vás cizí člověk většinou vykašle," vysvětluje Fabiola Badami, která vyrostla v Palermu, ale před několika lety odešla za prací do Milána.

Sicilané prožívají všechno mnohem silněji a emoce jsou zde na denním pořádku. Pokud ženatý muž vstupuje do cizího domu, kde je samotná žena, třeba aby jí s něčím pomohl, musí nechat otevřené dveře. "Máme vášnivé povahy, takže pro Sicilana je těžké vzít si za muže jiného Itala, natož cizince," soudí Fabiola Badami, která si manžela našla sice v Milánu, ale byl to Sicilan. A svatbu měli samozřejmě na ostrově.

Silné pouto k rodičům

Sicilané nikdy nejdou proti vlastní rodině, nikdy nedopustí, aby se rozpadly rodinné vazby. Na ostrově vládnou silná příbuzenská pouta, generace jsou navzájem velmi silně provázány. Děti se nikdy nepostaví svým rodičům a považují je za přirozenou a autoritu. Rodina na Sicílii je prostě svatá.

"Když si na Sicílii mladí lidé pořizují vlastní bydlení, tak si kupují byt nebo dům co nejblíže k domu svých rodičů, aby jim byli co nejblíž, zatímco třeba v Milánu se tohle vůbec neřeší," vysvětluje rozdíl Fabiola Badami, která se jako novinářka zabývá životním stylem a italskou gastronomií. Přesto kvůli velké nezaměstnanosti překračující hranici 20 procent odchází z ostrova spousta mladých lidí za prací.

Sicílie má nejen působivou atmosféru, ale také bohatou historii a nádhernou přírodu. Když si mladý pár kupuje či pronajímá byt, chce ho mít co nejblíže svým rodičům.

Ital, nebo Sicilan

Mnoho návštěvníků považuje Sicílii za nejautentičtější a nejitalštější Itálii. Je to celkem dobrý postřeh, až na to, že typický Sicilan se za Itala nepovažuje, snad s jedinou výjimkou, když zrovna hraje "squadra azzura", tedy italský národní fotbalový tým. Jinak je v první řadě Sicilanem, který má možná o fous blíže k arabskému světu než k Římu, ostatně na ostrově se vystřídala celá řada vládců, mimo jiné také Normani, Francouzi či Španělé. Proto je také sicilská verze italštiny hodně odlišná od běžné italštiny.

Zajímavým zážitkem je také jízda ze severu Itálie až na jih se zastávkami na pumpách. Zatímco na severu téměř nepoznáte rozdíl od Rakouska, všechno je čisté a fungující, ve středu země kolem Říma najdete spoustu nedostatků a na jich od Neapole už vládne pravá divočina. Na toaletách jsou buď mísy bez prkének, nebo turecké záchody, voda často neteče, a pokud tu někdo uklízel, tak o minulých Vánocích.

Jedním ze znaků Sicilanů je temperament, který se projevuje i na tržnici. V létě je ostrov plný turistů, ale v zimě se vrací typická sicilská atmosféra.

Přes oběd se nedělá

Ale zpátky na ostrov. Velmi odlišené je na Sicílii vnímání času. Zatímco na severu Itálie často hrají roli vteřiny a lidé se rozčilují, když má doprava pár minut zpoždění, na Sicílii by mohli klidně zrušit minutovou ručičku. "Nikdy nikam nespěcháme. Netoužíme po majetku, nejsme nenasytní ani chamtiví, na rozdíl od mnoha lidí ze severu. Společně prožitý čas, čas s přáteli či s rodinou, je pro nás víc než honba za penězi. Proto na Sicílii najdete jen minimum workoholiků," vysvětluje Fabiola Badami.

Volnějšímu životnímu rytmu odpovídá i tradiční sicilská polední pauza, neboť pracovní hodiny jsou zde od 9 do 13 a pak od 15 - 16 do 19 nebo do 20 hodin, takže oběd tráví každý s rodinou. A ještě jedna zajímavost: na Sicílii se na tvář nelíbají při setkání jen ženy, ale také muži.

Nenápadná mafie

Jedním z nejznámějších symbolů Sicílie je mafie. Není však jedinou částí Itálie, kde podobná organizace vznikla – mafie fungovala či funguje také v Kalábrii, Apulii i v Neapoli. Přesto právě sicilská mafie je nejproslulejší, a to hlavně díky knihám a filmům.

A jak je to s mafií dnes? Turista se s ní běžně nesetká, protože se částečně přetavila do pavučin osobních vztahů a ekonomických vazeb, navíc o mafii se po procesech v minulých letech moc nemluví. Na přímou otázku, zda někdo, kdo si otevře v Palermu novou restauraci, bude muset zaplatit za ochranu, však Fabiola nerada a trochu smutně přiznává, že ano. Buď bude mít sociální či přátelské vazby na mocné a vlivné rodiny, a pak je výpalného ušetřen, nebo bude muset prostě zaplatit.

Také trhovci to kolem poledního zabalí a na oběd už jsou doma. Spousta mužů se na Sicílii živí rybařením, i díky tomu je zdejší pestrá kuchyně plná ryb.

Gastronomický ráj

Sicílie je i v rámci Itálie považovaná za gastronomický ráj. Tamní kuchyně je pikantnější, pestřejší a barevnější, za což vděčí hlavně výrazným arabským vlivům. Často stačí přejít z jedné vesnice do druhé a už tu najdete úplně jiná jídla.

"Třeba dezertů máme minimálně sto. A moje rodiště Palermo je zřejmě největší oázou "street food" v celé Itálii. Najdete tu neuvěřitelné věci, třeba pečené ovčí vnitřnosti či pečený ovčí mozek, které se dříve podávaly ke snídani. Možná vám to přijde divné, ale rybáři se vraceli po nočních lovech na moři vyhládlí a potřebovali něco sytého a teplého do žaludku," vysvětluje Fabiola.

Například v ulicích Palerma je jedním z nejslavnějších jídel Pane con la Milza, což je vlastně sendvič s pečenou slezinou. Vyhlášená je také botarga, což jsou sušené jikry, maso z mořských ježků či slavné plněné a smažené rýžové koule arancini, které patří k nejslavnějším a nejlepším sicilským specialitám.