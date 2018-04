Co by měla obsahovat cestovní lékárnička

Dobrý dětský lékař by vám měl ochotně s jejím sestavením před cestou poradit s přihlédnutím k nejčastějším zdravotním potížím ve vaší rodině. Dávkování najdete v návodech, anebo je raději ještě v ordinaci prokonzultujte. Mezi léky, které by neměly chybět v žádné cestovní lékárně, určitě patří Paralen nebo Brufen. Pomohou nejen na sražení teploty či při bolestech, ale i v případě rozjíždějící se chřipky. Pokud máte kojence či batolata, m usíte koupit i Paralen jako čípky a Ibuprofen v sirupu. Prevencí je i vitamin C. Pro dospělé bývá užitečné mít na zklidnění bolesti v krku například Stopangin, Neoangin, Septolette, případně další cucavé medikamenty dle rady šikovné magistry. Nezapomeňte přibalit teploměr. Mělo-li někdy vaše dítě při teplotách křeče, je dobrý Diazepam. Znepříjemní-li vám náhle pobyt rýma či kašel, v lékárně vám jistě doporučí nejvhodnější kapičky - nesmí být míchané podle receptu, protože ty vydrží jen omezenou dobu. Proto na kašel volte například Mucosolvan, T ussin, Stoptussin, Ipecarin, na rýmu Olynth, Mucoseptonex... Můžete přibalit i Borozan na odřeniny pod nosem. Popraskaným rtům spolehlivě uleví jelení lůj. Na afty zabírá potírání půlprocetním roztokem genciánové violeti a vitamin B. Někdy se přihodí, že táboříte na místě vzdáleném civilizaci a uprostřed noci vaši ratolest přepadne bolení ouška. Zvlášť trpí-li vaše dítě častými záněty středního ucha, nechte si pro jistotu předepsat Otobacid - ušní kapky, které mohou při včasném podání zánět zastavit. Mnohdy se osvědčí i chladivý obklad a Brufen-sirup. Žaludeční potíže léčí živočišné uhlí, Hylak či Endiaron. Kdo trpí nevolnostmi v autě, měl by přibalit Kinedryl. V nouzi břicho může zklidnit i pár doušků coly. Při alergii zabere Dithiaden. Jako prevenci proti hmyzu, zvláště komárům a klíšťatům, mějte po ruce Off či jiný repelent. Otoky po štípnutí mažte gelovým Fenistilem. Jste-li alergičtí na včelí bodnutí, alergolog vám doporučí pohotovostní balíček s návodem. Na lehké odřeniny použijete dezinfekci (například Jodisol, líh nebo Septonex), náplasti, gázu, možná i Framykoin jako mast či zásyp. Nezapomeňte na balíček první pomoci při úrazech s obvazy, šátkem, škrtidlem a elastickým obinadlem. Před žádnou dovolenou nevynechte opalovací krém s vysoským UV filtrem a sluneční brýle. Pokud se objeví zánět spojivek, mějte alespoň Ophtalmo-Septonex. Vyrážíte-li do vzdálených zemí, poraďte se o případném očkování proti exotickým nemocem. Samozřejmě nejlépe je,když lékárničku vůbec nebudete m uset otvírat. V každém případě ji ale vždy zkontrolujte před novou dovolenou, některé léky mohou být prošlé.