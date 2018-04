Co bude s Luční boudou?

17:13

Co bude dál s krkonošskou Luční boudou? Proč je v současnosti z části zavřená? Podle současných majitelů je problém ve velikosti chaty, kterou je i v době sezony těžké naplnit turisty. "Ti, kteří vybudovali Luční boudu po vypálení československou armádou v roce 1938 do dnešní podoby - tedy německý wehrmacht a socialistické ČSTV - neuvažovali ekonomicky. My nyní potřebujeme především zvýšit efektivitu provozu a změnit celkovou dispozici Luční boudy," konstatuje jednatel společnosti Trecon Vladimír Čutta.