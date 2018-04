Člen Sulovského týmu sjel na lyžích svah obávané K2

Třicetiletý horolezec a vyznavač extrémního lyžování sjel jeden ze svahů K2. "Spustil jsem se zhruba z výšky 6 200. Stoprocentně to je prvosjezd," hlásí Lukáš s tím, že ho všichni horolezci, kteří pobývají na úpatí K2, považují za úplného blázna.

"Říkali mi crazy man," směje se Lukáš, ale neskrývá, že musel překonávat velký strach. "Všude kolem hrozí laviny, sníh byl nahoře hodně mokrý a těžký a dole bylo zase plno ledu," vypočítává nebezpečí celého podniku Lukáš. "Ale teď mám pusu od ucha k uchu."

Lukáš vyšel ze základního tábora v šest hodin ráno. "Sklon svahu byl asi pětačtyřicet stupňů a byl to docela hukot," líčí Lukáš, která má na svém kontě například sjezd z tatranského Lomnického štítu a několik pozoruhodných akcí tohoto druhu v Alpách.

"Nejhorší bylo, když jsem jednou nohou zajel do trhliny. Ale naštěstí to dobře dopadlo," raduje se lyžař a dodává: "Teď jenom aby to vyšlo Liborovi a bude to naprostá senzace."