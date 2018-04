Cizinců bude letos v Česku méně

18:49 , aktualizováno 18:49

Kvůli sílící koruně jezdí do Česka méně zahraničních turistů než loni. Nižší zájem cizinců však příjmy z turistiky výrazně neovlivní. Turisti, kteří se už do země vydají, utratí letos více peněz a dopřejí si delší pobyt než loni. Do Česka přitom v letošním roce přijíždí méně zaoceánských hostů, roste naopak počet turistů z Evropských zemí.