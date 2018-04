Cizinci přijíždějí kvůli létání

Cizinci totiž stále častěji cestují do České republiky, kde má například letecká akrobacie dlouhou tradici a kurzy nejsou tak drahé. "V Německu se akrobacie příliš nelétá, takže tam zkušení piloti chybí. U nás má naopak tato disciplína dlouhou tradici, proto máme dostatek akrobatických letounů i kvalitní trenéry. Zahraniční letci u nás výcvik pořídí levněji," řekl Sochor. Zahraniční piloti si podle něj s sebou na dovolenou zpravidla přivážejí vlastní větroně a často přilétají i vlastními motorovými letadly "V těchto případech majitelé plně zodpovídají za technický stav strojů i za vlastní let a my jim pouze poskytujeme prostor ke startu a přistání," pokračuje Sochor, "při bezmotorovém létání je naším letadlem rovněž vytahujeme do vzduchu." Pro tuzemská sportovní letiště je však prý ekonomicky mnohem výhodnější, když cizinci létají na letadlech, která si u nich vypůjčí. Potom ovšem bývá prověrka pilotových kvalit mnohem důkladnější. "Zájemce nám musí předložit svůj pilotní průkaz i přehled nalétaných hodin. Rovněž musí absolvovat kontrolní let s naším instruktorem, který si důkladně prověří jejich schopnosti," uvádí Sochor, podle kterého pravidla pro létání v jednotlivých zemích vycházejí z mezinárodních předpisů a v civilizovaném světě se téměř neliší. V Evropské unii se prý nyní postupně zavádějí o něco přísnější pravidla, která v České republice začala platit dokonce ještě dřív než v Německu. "Zalétat si u nás tedy určitě není jednodušší než jinde," zdůrazňuje. Mezi zahraničními klienty vrchlabské letecké školy prý jednoznačně převažují piloti z Německa. "Občas se u nás objeví Holanďan, Švýcar nebo Řek, ale to jsou spíš výjimky," upřesňuje Sochor. Nedávné dvě vážné letecké nehody jsou v historii vrchlabského letiště spíše výjimkou. "V prvním případě se jednalo o běžné přistání větroně do terénu, kterých v tuzemsku bývá několik stovek do roka. Druhá nehoda se přihodila při akrobatické sestavě s motorovým letadlem," říká Sochor. Nepovedené přistání bezmotorového kluzáku na Zahrádkách v Peci pod Sněžkou odnesl čtyřiasedmdesátiletý německý pilot před čtrnácti dny pouze vážným zraněním, mnohem hůř dopadl jeho pětačtyřicetiletý kolega, který minulý čtvrtek zahynul v troskách akrobatického letadla. "Podobná neštěstí se naší letecké škole dosud vyhýbala. Asi před čtyřmi lety spadl těsně před letištěm větroň s holandským pilotem, který chyboval při přistávacím manévru. Tato nehoda se však obešla bez vážnějších zranění. Čtvrteční tragédie tedy byla největším neštěstím v padesátileté historii školy," řekl Sochor.