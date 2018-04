Civilizace a Národní park Denali

Ten, kdo chce stopovat do Denali, může odjet za $1.25 autobusem do Peter's Creek, což je dostatečně daleko od města a přímo na jediné cestě směřující na sever.

Počasí není příliš vábné a proto opouštím útulný hostel Spenard až kolem poledne. Cesta do parku by se dala zvládnout za jeden den. Z Anchorage je to kolem 380 kilometrů. První, kdo mě zastavuje je ztepilý černoch. Celou cestu mě varuje před medvědy. A pak si zajíždí asi 10 kilometrů. V žádném případě mě nechce totiž vysadit pouze na opuštěné křižovatce, ale loučí se se mnou až u čerpací stanice - jediného to obydlí v širokém okolí. Asi po dvaceti minutách mi zastavují dvě holky a navrhují mi, ať s nima navštívím večerní kulturní představení v osadě Talkeetna.

Představení se odehrává v nedostavěné budově, jejíž stěny jsou tvořeny dřevotřískovými deskami. Je konec července, uprostřed léta, a my tu všichni sedíme v bundách... Přespávám na břehu řeky Susitna. Škoda, že je zatažená obloha, jinak by na severním obzoru byla vidět nejvyšší hora Severní Ameriky - Mt. McKinley (6 193m) neboli Denali (The High One v jazyce Athabaska). Tato hora s největším převýšením na světě (kolem 6 000 m) je klenotem téměř 1 000 kilometrů dlouhého horského pásma - Alaska Range.



Talkeetna je známá základna horolezců, kteří chtějí Mt. McKinley zdolat. Ročně se o zdolání pokouší na tisíc lidí. Ale pouze polovina je úspěšná. První pokusy o zdolání hory se datují k počátku 20. století, kdy se odvážlivci přibližovali k hoře pomocí psího spřežení. Od roku 1932 je výstup ulehčen. Pilot Joe Crosson začal dopravovat horolezce k the "Cosmic Ray" jež leží ve výšce 1 900m na the Muldrow Glacier.

Od roku 1954 se létá z Talkeetna na Kahiltna Glacier, odkud nyní začíná výstup nejvíce lidí. Hora si tvoří své vlastní počasí a po většinu roku je zahalena v oblacích. Výstup je dále komplikován ledovcovým povrchem hory. Počet povolení k výstupu je regulován, je nutná registrace a to s 60 denním předstihem, poplatek za výstup činil v roce 2000 $150. Doporučení lze najít na Denali Mountaineering.