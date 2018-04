Císařská Vídeň se dá poznat nejlépe pěšky

Přes tento počet se dá říci, že pro turistu je Vídeň vlastně poměrně malé město, protože většina zajímavých míst leží nedaleko od sebe. Navíc je vše dobře značeno a nelze to přehlédnout. Podívejme se například na jednu z nejzajímavějších tváří Vídně, na část připomínající monarchii, jejíž součástí byly po staletí i české země. V ulicích kolem bývalého císařského paláce Hofburgu však budete marně vyhlížet šlechtické kočáry, leda tak potkáte turisty ve fiakrech. Čtvrť je to nadále luxusní, kde je množství obchodů, kaváren, muzeí i kostelů. Co zde v okruhu pouhých několika stovek metrů například najdete? - Ulici Herrengasse, kdysi nejvyhledávanější místo pro paláce šlechty; - Demel Konditorei, proslavenou kavárnu se zákusky; - Michaelerkirche, kostel, v jehož kryptě jsou zachovalá těla z konce 18. století; - Josefsplatz, pozoruhodné náměstí, uprostřed kterého stojí jezdecká socha Josefa II.; - Palffyovský palác, je ze 16. století a byl později dějištěm soukromých představení slavné Mozartovy Figarovy svatby; - Stallburg, v bývalé císařské rezidenci jsou dnes stáje Španělské jezdecké školy; - Dorotheergasse, tuto velmi úzkou uličku lemují galerie a aukční síně; - Graben, jedna z nejznámějších ulic Vídně, pěší zóna, kde je množství obchodů a mnoho zajímavých domů; - Pestsäule, tento vůbec nejkrásnější morový sloup ve městě stojí také na ulici Graben a byl postaven po epidemii moru v roce 1679; - Naglergasse, na této ulici jsou jedny z nejkrásnějších barokních průčelí ve městě; - Landesmuseum, výstavní síně seznamují s přírodou, kulturou a uměním Dolního Rakouska; - Kohlmarkt, několik obchodů na této ulici navrhl jeden z nejznámějších rakouských architektů Hans Hollein. Přestože se zdá, že tato procházka by mohla být poměrně dlouhá, tak prohlídkou (pokud samozřejmě nepůjdete do muzea a nebudete sedět v kavárně dvě hodiny) včetně vypití dobré kávy nestrávíte více než 60 až osmdesát minut. To byl jenom jeden příklad z Vídně, ale podobná koncentrace zajímavých míst je zde v různých částech města.