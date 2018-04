Císař slaví narozeniny, přijeďte na Napoleonské hry do Slavkova

V Provence letos slavili dvě stě let od chvíle, kdy se tu Napoleon vylodil na své cestě z Elby, v červnu se ke vzpomínkovým akcím připojilo Waterloo. Slavkov na jižní Moravě vzpomíná na Napoleona každý rok dvakrát: v prosinci při výročí Slavkovské bitvy a v sobotu 15. srpna, kdy se na slavkovském zámku konají Napoleonské hry.

Napoleonovy narozeniny

Slavkovský zámek na jižní Moravě pořádá řadu akcí, v srpnu se tu konají Napoleonské hry.

Tak jako každé jiné léto i letos Napoleonské hry na zámku ve Slavkově připomínají narozeniny slavného francouzského vojevůdce – letos to bude již 246. výročí. Vedle samotného císaře připomenou i další osobnost, maršála Louise Berthiera, jednoho z nejvýznamnějších Napoleonových velitelů, od jehož úmrtí letos uplyne 200 let. Účastnil se Napoleonových tažení od roku 1800 až do roku 1814 a byl jeho pravou rukou i v bitvě u Slavkova.

Těšit se můžete na komentované ukázky používání zbraní a výcviku jezdectva, přehlídky uniforem a praporů; ty budou v zámeckém parku probíhat téměř celý den. Vojáci se také utkají například v rychlosti střelby či sekání šavlí, zlatým hřebem programu pak bude v 16.00 hodin samotná bitva.

Život aristokracie

Součástí Napoleonských her bývají komentované ukázky používání zbraní a výcviku jezdectva.

Vojenskou podívanou doplní i jiná zábava, třeba Zámecký košt vín s výstavou moravských vín a ochutnávkou. Pokud jste ještě nikdy nebyli svědky sabráže, tedy otvírání šumivých vín třeba sekáním šavlí, podkůvkou od krojové boty, skleničkou nebo dokonce golfovou holí, tady máte možnost – košt totiž tradičně zahajuje ukázka dobové sabráže šavlí z koňského sedla.

Můžete se také vypravit na řemeslný jarmark, kostýmované prohlídky zámku a se slevou si prohlédnout napoleonskou expozici Austerlitz – malé město velkých dějin. Večer se v Historickém sále koná slavnostní bál a program zakončí ve 21.30 slavnostní salvy k narozeninám císaře Napoleona. Na ně naváže multimediální program s ohňostrojem a videomappingem přímo na průčelí zámku, který připomene život a význam maršála Berthiera.

Co ještě můžete podniknout na zámku ve Slavkově?

Na zámku ve Slavkově si můžete prohlédnout napoleonskou expozici Austerlitz – malé město velkých dějin.

Zatímco v zámeckém parku budou dunět salvy a řinčet šavle, vy můžete v klidu posedět v zámecké kavárně nebo v restauraci, případně se vypravit na prohlídku některé z výstav. Přímo v místnosti před kavárnou je do konce srpna k vidění prodejní výstava šperků Ireny Lochmanové a fotografií Věry Kohoutkové, na konci srpna také končí výstava Svět loutek a animovaných filmů Jana Karpaše, věnovaná výtvarníkovi, animátorovi a režisérovi, který byl jedním z nejbližších spolupracovníků Jiřího Trnky. Lístek pro dospělé stojí 50 Kč, pro děti, studenty a seniory 30 Kč.

Pro děti, milovníky ručních prací a historie je určena výstava panenek v háčkovaných šatech, která končí v neděli 6. září; vstupné stojí 40 Kč pro dospělé, snížené 20 Kč. Až do konce září můžete navštívit také výstavu rybích trofejí v zámeckých kasematech; tady zaplatíte za lístek 90 Kč, děti, studenti a senioři zaplatí 60 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 250 Kč.