Císař nechtěl radovánky dovolit

Kde jinde než ve Vídni, kde se u příležitosti slavného Vídeňského kongresu panovníků evropských zemí v letech 1814/1815 zrodil známý pojem »kongres tančí«, kde jinde by se mohl konat největší evropský ples, Ples v opeře.Už ve dvacátých letech devatenáctého století se scházeli příslušníci vyšších společenských vrstev v menších i větších sálech císařského města nad Dunajem k zábavám, které pak vrcholily v prostorách Reduty v samém středu metropole. Po krátké přestávce v revolučním roce 1848, kdy nikomu nebylo do tance, vrátila se zábavychtivým Vídeňanům brzy zase chuť k prostopášným radovánkám. Když dal v roce 1862 císař povolení k prvním u plesu v divadle Na Vídeňce, dějišti slavných premiér Mozartových oper, byl vlastně položen základ k dodnes nejslavnějšímu plesu ve Vídni a snad i na světě - k Plesu v opeře. Když se v roce 1869 přestěhovalo hudební divadlo do nádherné novostavby dnešní vídeňské Státní opery,dlouho nechtěl trochu upjatý císař František Josef povolit v jejím důstojném prostředí »radovánky a skotačení«. Až v roce 1877 se dal přemluvit k povolení prvního 'soirée', které se tam konalo v noci z 11. na 12. prosince onoho roku za veliké účasti společenské smetánky Vídně. A po půlnoci se rozjařená společnost už nedala udržet a přes výslovný zákaz začala v pozlaceném foyeru opery za zvuků valčíku tančit. Po zrušení císařství v roce 1918 si republikánské Rakousko velice rychle vzpomnělo na tyto plesové slavnosti a už 21. ledna 1921 byla v opeře obnovena tradice soirée,která byla v lednu roku 1935 přejmenována na dnešní název Ples v opeře. Za druhé světové války musela být tato tradice na povel nacistických pohlavárů přerušena. Opera pak byla dokonce těžce poškozena americkými bombami. Ale jakmile byla po válce budova opery renovována - což trvalo plných deset let - bylo v tradici pokračováno. Devátého února roku 1956 se Vídeň opět roztančila - tentokráte již ve všech prostorách opery, nad zakrytými sedadly hlediště v přízemí, na jevišti, ve foyeru i v menších místnostech za doprovodu desítky orchestrů i sólistů. Letos se ples koná ve čtvrtek 2. března a to jako už v pořadí čtyřiačtyřicátý od poválečné renovace opery.Objednat si lístky na Ples v opeře i hotel musíte mnoho měsíců předem, protože o ples je vždy veliký zájem.Protože pro letošek už jsou vstupenky vyprodány, jedinou šancí, jak vidět Ples v opeře budete mít, když si pustíte 21. března ve 22 hodin vídeňský televizní kanál, který bude dávat jeho záznam.