Čínští projektanti plánují obrovská souměstí

12:21 , aktualizováno 12:21

Čínští projektanti sní o obrovských souměstích, která by se počtem obyvatel vyrovnala větším státům, ba která by dokonce spolkla 30miliónovou Kanadu i 46miliónovou Jižní Koreu. Sní o megalopolích, jež by měla v nejbližší době vyrůst při pobřeží a v deltách řek a poskytnout útočiště populaci četnější, než má současná 281miliónová Amerika. Tyto městské kolosy nejsou pouhou fantazií. V Číně bude potřeba najít místo pro populaci, která by měla s pravidelným ročním desetimiliónovým přírůstkem v roce 2050 dosáhnout 1,6 miliardy.