Čínská spionáž řádí v Kanadě

Vše pro byznys

Neméně alarmující jsou zprávy Royal Canadian Mounted Police (RCMP) - známé spíše jako Kanadská jízdní policie – velmi sofistikované a akceschopné instituce, která oznámila, že má nevyvratitelné důkazy o záměrném ignorování těchto závažných a nebezpečných aktivit komunistické Číny kanadskou federální vládou levicových liberálů. Zdánlivě těžko pochopitelné jednání má jednoduché a racionální vysvětlení, jak bylo vyjádřeno v nedělní příloze listu Toronto Sun jedním z nejlepších a nejotevřenějších novinářů v této oblasti Bobem MacDonaldem.

Federální premiér Jean Chretien, vedl s velkou pompézností během sedmi let, co zastává svůj úřad, několik obchodních misí (naplánovaná je další) do komunistické Číny pod heslem „Vše pro byznys“, zcela ignorujíce fakta, podle kterých jsou dále v žalářích komunistické Číny vezněny tisíce politických vězňů, o státem nařízených interrupcích a dalších nelidských represích rudé Číny ani nemluvě. Pan premiér má totiž v tomto směru osobní zájmy. Chretienův zeť Andre Desmarais, syn jednoho z nejbohatších kanadských podnikatelů, má enormní zájem na investicích v Asii a na výměně zboží s Čínou.

Výzkumy zadarmo

Vraťme se však ke špionážní činnosti čínských tajných služeb. Čínští agenti, pro něž je vzhledem k velmi nefunkčnímu kanadskému emigračnímu systému včlenění do etnických komunit a legalizace pobytu v Kanadě snadnější, než si umí kdokoliv představit, vytvářejí v posledních letech ve spojení s asijskými zločineckými gangy velmi dobře fungující a prosperující organizace.

Třiadvacetistránkový dokument vydaný nedávno RCMP pod názvem Project Sidewinder, oznamuje, že více než dvě stě největších kanadských industriálních firem je pod přímou nebo nepřímou kontrolou komunistické Číny. Ontario Hydro, státní podnik zajišťující dodávky vody a energie, je ve světě známý výstavbou jaderných elektráren pod názvem CANDU REACTORS. Dokumentace nukleární technologie této společnosti byla ukradena zaměstnancem Hydra (čínským Kanaďanem) a odfaxována na číslo, které bylo později zjištěno jako patřící Čínské státní vědecké a technologické komisi. Dokument dále uvádí dva další případy, kdy zaměstnanci (rovněž čínští Kanaďané) hi-tech společností ukradli a prodali do komunistické Číny významné výsledky kanadského vědeckého výzkumu. Jeden z autorů dokumentu uvádí, že Kanada vydává miliardové prostředky na výzkum a vývoj, zatímco komunistická Čína nemusí výzkumy platit, protože je mnohem levněji krade v Kanadě, což způsobuje státní ohrožení, neboť Kanadě mj. uniká příjem z těchto výzkumů. Experti torontské policie z divize pro asijskou kriminalitu (jakož i RCMP) opakovaně varují vládu, že uvedené spojené gangy mafií a čínských tajných služeb, které byly podle zmíněného dokumentu poprvé detektovány v roce 1977, se rok od roku zdokonalují a svou aktivitu zvyšují. Vláda levicových liberálů premiéra Chretiena však zůstává (jako k mnoha dalším závažným problémům) němá.

Dokumentace odešla normální poštou!

Koketování kanadských levicových vlád s komunistickou Čínou a diletantské ignorování jejich diverzních aktivit má mnohaletou historii. V roce 1965 tehdejší liberální premiér Lester Pearson legislativně upravil emigrační zákony a celý přistěhovalecký systém změnil do dnešní kocourskovské podoby. Jeho nástupce Pierre Trudeau, krajně levicový idealista, podle mnohých největší kanadský kazisvět, krátce po svém zvolení v roce 1968 zavedl plné diplomatické styky s komunistickou Čínou, čemuž předcházelo vydání knihy o rudé Číně, jíž byl spoluautorem a ve které projevuje ohromný obdiv k velkému vůdci Mao Tse Tungovi. Důsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 1970 čínský špión, který, ačkoliv byl vypovězen ze sousedních USA, neměl vůbec žádné problémy dostat se do Kanady, koupit velmi drahý dům, bez problémů volně chodit s milióny dolarů a shánět špionážní informace. Ačkoliv to zní jako vtip, podařilo se mu poslat kompletní dokumentaci a součásti v té době nejmodernějšího radarového systému na světě svým šéfům v rudé Číně (jak bylo později zjištěno) normální kanadskou poštou! Tak nějak se mu podařilo zakoupit kompletní model zmíněného radaru a postupně jej nerušeně poslal do Pekingu.



Bude mít kdo zamést?

Bylo by možné uvést mnoho dalších podobných případů. Nutno zdůraznit, že v průběhu třech desetiletí od zmíněního incidentu s radarem, se situace v otázkách kanadské národní bezpečnosti změnila – bohužel ještě k horšímu. Nedá se z uvedených důvodů očekávat, že by dnešní levicová vláda diletantského premiéra Chretiena cokoliv pozitivně změnila. Můžeme tedy jen doufat, že právě se establišující nová federální pravicová konzervativní strana, zvaná Kanadská aliance, bude v příštích federálních volbách úspěšná a udělá, jak ujišťuje, i v těchto věcech pořádek.

Z kanadského Ontária své čtenáře zdraví Věra a Petr Kohoutovi.

