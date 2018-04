Cínovec se dočká nového přechodu

"Musíme převést část agendy, proto starý přechod nebude dočasně fungovat. Uzavírka bude od soboty poledne do nedělní půlnoci," uvedl mluvčí ústeckého Celního ředitelství Jaroslav Wágner. Stavbu nového přechodu na německé straně hranic doprovázely spory, co se stane s parkovištěm pro kamiony, které patří radnici v Dubí. Ta z něj má vysoké příjmy do městské pokladny. Někteří zastupitelé Dubí se obávali, že kvůli novému přechodu tento zdroj vyschne, kamiony totiž budou parkovat v Německu. Vedení radnice ale uklidňuje, že se o záležitosti ještě jedná. "Jednání by měla skončit příští týden. Žádné problémy by ale neměly nastat," uvedl Rudolf Líska, místostarosta Dubí. Přes starý přechod na Cínovci ročně přejely téměř dva miliony osobních aut, dvě stě tisíc nákladních vozů a sedmdesát tisíc autobusů.