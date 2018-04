Troufli byste si? Čína otevřela nejdelší visutý skleněný most na světě

Někteří z turistů, kteří už most přešli, měli v očích nepředstíranou hrůzu. A byli i tací, kteří měli velké problémy započatou cestu dokončit, jednu ženu musel její přítel doslova táhnout, zatímco se křečovitě držela zábradlí, informoval čínský Lidový deník.

Není divu, že přejít prosklený most je pro hodně návštěvníků adrenalinovým zážitkem, pohled do hluboké propasti přímo pod nohama nemusí být právě příjemný. Ke klidu některým nepřidá ani to, že se most při chůzi citelně pohupuje.

Unikátní konstrukce spojuje dva vrcholy pohoří Stone Buddha v Geoparku Pching-ťiang, který je oblíbeným výletním cílem. Nejde ale o zbrusu nové dílo, již dříve tady stával visutý most s dřevěnou deskou. Postupně však dřevěné fošny tým specialistů vyměnil za tabule z dvojitého tvrzeného skla, mimochodem 25krát pevnějšího než běžné okenní tabule.

Most s ocelovou konstrukcí nabízí díky prosklenému dnu i průzorům v zábradlí výjimečné výhledy na geopark i okolní krajinu.

Čína miluje skleněné mosty

Most v Pching-ťiangu není prvním skleněným mostem v Číně. Ve stejné provincii je vyhledávanou atrakcí adrenalinový skleněný chodník kolem hory Tchien-men ve výšce 1 200 metrů nad propastí. V národním parku Chuang-šuej na jihovýchodě země poblíž města Čchung-Čching se pak pyšní rovněž 300 metrů dlouhým proskleným konzolovým mostem.

V současné době se také staví skleněná lávka nad čínským kaňonem Čang-ťia-ťie, která se bude klenout ve výši 300 metrů.