Ještě jste nikdy neslyšeli o žádném lyžařském středisku v Číně? Pak si buďte jistí, že brzy uslyšíte. Lyžování, zimní sporty vůbec nyní zažívají v nové zemi neomezených možností nevídaný boom. Strana a vláda si to přejí a jejich slovo je zákon.

Lyžařská střediska v Číně, která často nabízejí překvapivě kvalitní sjezdovky, byť vesměs s umělým sněhem, letos praskají ve švech. Přijíždějí zájezdy ze všech koutů země, včetně míst, kde sníh spatřili leda tak v televizi, aby si Číňané do sytosti užili zimních radovánek. Často jde o výpravy dotované.

Třebaže mnozí se na ta podivná dřevěná prkýnka postaví vůbec poprvé v životě, je to bezvadná zábava a mnohé to chytne. A o to jde především.

Číňané se prostě musejí stát národem lyžařů. Co nejrychleji a masově, aby olympijský Peking za čtyři roky oslnil svět.

Na čínských sjezdovkách je patrné, že v tomto případě není potřeba nikoho příliš nutit. Vždyť je to tak vzrušující!

Číňany to baví

„Tohle je zatím nejbláznivější dobrodružství mého života,“ svěřila se místním novinám osmadvacetiletá Siang Jing poté, co sjela na lyžích svůj první kopeček. Do resortu v Aj-šanu poblíž mongolských hranic přijela s kolegy až z daleké Šanghaje: jejich výlet sponzorovala společnost, která zimní areál vlastní. „Jsem nesmírně vzrušená a bojím se,“ přiznala dále, „ale určitě se sem ještě někdy vrátím.“

Tamní pruh umělého sněhu uprostřed nevysokých žlutých hor slouží jako jeden z mnoha – pro zbytek světa dosud víceméně „utajených“ – výcvikových prostorů pro nové čínské ambice.

Ze sjezdovek resortu Chuaj-pej nedaleko Pekingu se můžete kochat i výhledy na Velkou čínskou zeď

Čína začala prakticky z nuly. Až do devadesátých let minulého století tam lyžování prakticky neexistovalo. Tamní vůdci však věří, že do pekingské olympiády se jim podaří dát dohromady národ lyžařů a milovníků zimních sportů. Není moc důvodů tomu nevěřit.

Miliardy tečou

Soutěživé čínské vedení má v úmyslu přitáhnout k zimním sportům nejméně 300 milionů lidí a vybudovat 400 zbrusu nových lyžařských středisek. Čtyři stovky už fungují dnes.

Kampaň cílí zejména na rostoucí střední třídu, jež má prostředky i čas na to, aby podlehla nové zábavě. Zpozorněly i firmy, které vyrábějí sportovní vybavení a oblečení. Mohl by to být kšeft jako hrom!

„Číňané jsou dnes mnohem ochotnější zkoušet nové věci,“ říká Sean Wang, zástupce ředitele společnosti Nanšan. Sám přesedlal z finančnictví na podnikání s oblečením pro lyžaře. Ucítil příležitost.

Za nejkrásnější a nejrozlehlejší lyžařský areál v Číně je považováno středisko Ja-pu-li na severu země.

Jde – a to v první řadě – také o sportovní úspěch, o pořádnou hromadu olympijských medailí. Úvaha je to jednoduchá a logická: čím více Číňanů se do zimních sportů zapojí, tím více se objeví talentů, jež bude možno rozvíjet na profesionální úrovni.

Čeho se zatím nedostává, jsou lyžařští trenéři a instruktoři. Jejich školení však už běží na plné obrátky. Číňané prostě vzali přípravu na olympiádu jako stranickou direktivu. O té se nediskutuje, ta se plní. „Jsme na správné cestě, ale dotažení úkolu vyžaduje velkou trpělivost, tvrdou práci a spolupráci celé společnosti,“ uvedl rychlobruslař Jang Jang, člen Mezinárodního olympijského výboru a první čínský vítěz zimních her.

Pořadatele nadcházející olympiády nevyvedla z klidu ani rozšířená kritika, že na sportovištích, kde se mají hry konat, napadne sníh asi tak často jako v Izraeli. Umělý sníh umožňuje lepší výkony, zní jejich odpověď.