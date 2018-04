Cimrmanovu rozhlednu spojí s historickou Štěpánkou vynález Dalekoslyš

"V současnosti sbíráme předměty, které upomínají na mistrovo liptákovské působení. Tyto věci, které by měly pocházet z doby Cimrmanova působení v regionu, vyhodnotí odborná cimrmanovská komise. Po jejich expertíze je vystavíme jako stopy či svědky mistrova působení na Tanvaldsku. Zatím nám poslalo fotky budoucích exponátů asi osm lidí," informoval majitel Agentury Echo a herec "od Cimrmanů" Václav Kotek.

Lidé podle něj mohou přinést cokoliv, co s Cimrmanem souvisí. Nářadí, stroje, nábytek, hudební nástroje, oděvy, obuv nebo hračky. "Posílat nám to mohou rovnou do sídla Agentury Echo, nebo jen fotografie na můj mail," dodal herec.

Originální dřevěná rozhledna, jejíž základní kámen byl položen loni v červnu při příležitosti spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana (čtěte zde), bude mít výšku včetně stožáru 23,7 metrů, její průměr je tři a půl metrů a výška vyhlídkové plošiny je 17 metrů.

"Muzeum se mělo začít stavět již loni na podzim, ale nebyla připravena stavební dokumentace. Zatím nemá obec schválen ani územní plán, ale letos se určitě stavět začne," říká manželka jednoho ze dvou spolumajitelů Skiareálu a chaty U Čápu v Příchovicích Renata Nosková.

Na pozemcích areálu bude Maják Járy Cimrmana stát, a to na plošině, kde končí dětský lyžařský vlek.

O muzeu vedení Svazku obcí mikroregionu Tanvaldsko a Divadla Járy Cimrmana mluvilo dlouho. Jeden z majitelů Skiareálu U Čápa pak přišel s tím, že postavení rozhledny zaplatí. Sám také oslovil architekta Martina Rajniše, který je v Libereckém kraji známý jako autor transbordéru přes Lužickou Nisu (o něm více zde).

Maják bude stát na dohled kamenné, víc než sto let staré rozhledny Štěpánky. "Chceme úzce spolupracovat. Na obou rozhlednách bude zařízení s názvem Dalekoslyš, takže lidé se budou moci na dálku dorozumívat. Ale neptejte se mě, jak to funguje. To ví jen Jára Cimrman, který to vymyslel," řekla manažerka Svazku obcí mikroregionu Tanvaldsko Kateřina Preusslerová.