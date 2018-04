Čím širší lyže, tím víc IN. Nejnovější trendy na svazích

Koncentrace vývojářského úsilí a doslova revoluční tempo se z upravených sjezdovek přenesly do freeskiingu (lyžování mimo sjezdovky, tedy ve volném terénu, snowparcích, ulicích měst a kdekoliv jinde) a zejména jeho specifické, ale velmi zábavné podmnožiny - prašanu.

Už jste zaslechli pojmy jako rocker, reverse camber nebo reverse sidecut? Pokud to shrnu do velmi zjednodušeného vysvětlení, tyto prvky staví na hlavu dosavadní poznatky využívané v konstrukci lyží.

Prašanové lyže mají často opačné prohnutí (lyže je od středu ke špičce a patce prohnutá vzhůru), případně opačné krojení (širší ve středu než ve špičce a patce). Tyto speciálky jsou určeny hlavně pro prašan a na tvrdé sjezdovce vám radost neudělají. To však neznamená, že by byly všechny stejné. Naopak, kolik třešní, tolik višní, jak by řekl klasik, ale na jednom se shodují a pozitivní reference šíří všichni: v prašanu je to úlet a úplně jiná zkušenost než lyže klasického tvaru.



Na horním snímku reverse camber, dole reverse sidecut

To však není všechno, co se ve "svobodné" části lyžařského světa děje.

Aby vzrušující a pestrý svět freeskiingu přiblížili dosavadnímu běžnému lyžaři, nabízejí výrobci něco jako univerzální "freeski", které umí potěšit ve snowparku, neztratí se v prašanu a hlavně - fungují velmi dobře i na sjezdovce. Z hlediska lyžařského projevu bychom je mohli nazvat mladší generací kategorie all-mountain. Zde stojí za zmínku modely jako Amplid C7, Armada El Rey, Line Blend, Scott Punisher, Völkl Bridge a podobně. Pokud budete mít příležitost, vyzkoušejte je, a možná zjistíte, že lyžování (a lyže) dnes nabízí mnohem víc než jen perfektně vykrojený oblouk.

Další zprávou, kterou je třeba vyhlásit, je, že se lyže v této oblasti dále zlepšují a řekněme "zlidšťují". Většiny freeridovek do 100 mm šířky ve středu se nemusí bát ani méně vyspělí lyžaři. Lyže freestylové (říkejme jim pro zjednodušení twintipy) jsou většinou příjemná prkýnka univerzálního charakteru nejen na blbnutí.

Kdybych měl tuto kapitolu shrnout, vrátil bych se opět k už jednou zmiňovanému rozšiřování a vyzrávání nabídky, tentokrát ale s určitými "revolučními" prvky navíc. V Čechách tato nová vlna lyžování nastupuje se zpožděním, ale sílí. Počkejme si, co přinese.



Exotika

Co se týká samotného freeskiingu, vývoj vybavení servíruje na stříbrném podnose mainstreamovému lyžaři zážitky, které byly donedávna výsadou zkušených a výborných lyžařů. S tím do jisté míry souvisí další z trendů. Těmi jsou exotika a neobvyklé zážitky.

Prašanové lyžování v Himálaji nebo jiných asijských pohořích, samozřejmě s podporou vrtulníku, letní výlety za sněhem na jižní polokouli nebo letos jako nikdy předtím dostupné lyžování v Severní Americe však nejsou pro každého, proto si nejsem jistý, zda je nazývat rovnou trendem, každopádně však frčí a jsou dostupnější i z pohledu ekonomického.



V duchu výše napsaných vět o různorodosti na závěr nezbývá než vyzvat, abyste pestrost lyžování vyzkoušeli na vlastní kůži. Nemusíte se držet jen těchto tipů, najděte si to, co bude vyhovovat právě vám, není lepší doba než právě teď si užívat ježdění bez ohledu na trendy a módu.