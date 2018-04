Cíl a úžasné zážitky

Blíží se závěr, během kterého nás čekají tři peřeje stupně 5, které vypadají opravdu strašidelně. Obzvláště ta poslední, "Oblivion" (Zapomnění) nám dává pořádně zabrat. Přestože chceme nejobtížnější pasáž objet, najíždíme přímo na ni. Prudký sráz dolů, vzápětí náraz do protivlny a oba čelní členové posádky mizí ve vodě.

Snažíme se splnit kormidelníkův povel "to the front!", ale je již pozdě. Chybějící váha na přední části raftu je znát, raft se vzpíná a po šikmé a kluzké ploše není možné se vyškrábat vzhůru. I já a se mnou i další nedobrovolně opouštíme vzpínající se raft, na kterém zůstávají poslední dva neporažení.



Raft balancuje ve svislé poloze na hraně, a oba se snaží vrátit raft zpět do vodorovné polohy. Nakonec ale síla vodního toku vítězí a raft se převrací. Všichni tak proplujeme peřejemi ve vodě a já si to opravdu užívám. Pod peřejí ještě zachraňujeme úplně vyčerpanou Američanku z vodního toku a táhneme ji ke břehu, kde počkáme, až nás vyzvednou ostatní, kteří mezitím obrátili raft do správné polohy. Kajakáři nám rovněž přivezou pádla, která plavou po hladině.

Na raftu diskutujeme o tom, proč jsme se dostali do nejobtížnější pasáže peřeje, ačkoliv jsme ji chtěli objet. Nemůžeme si to vysvětlit, když se náhle naráz podíváme tázavými pohledy na našeho kormidelníka. Ten se jen zubí od ucha k uchu. Je nám to všem jasné.



Zbytek cesty už probíhá klidně a brzy přijíždíme k cíli naší cesty. Teď nás čeká ještě další zkouška - musíme se vyškrábat ze soutěsky po strmé cestičce nahoru, kde na nás čeká autobus. Kaňon je v těchto místech zhruba 250 metrů hluboký. Cesta je po vysilujícím dni opravdu namáhavá. Konečně jsme nahoře a můžeme si oddechnout. Během dne jsme po řece urazili 24 kilometrů, při kterých hladina řeky klesne o 150 výškových metrů.

Večer nás ještě čeká promítání videa, při němž si můžeme zrekapitulovat nejzajímavější zážitky dne. S hrdostí zjišťujeme, že naše ekvilibristika na poslední velké peřeji byla zvolena za akci dne. Musíme také konstatovat, že organizace byla opravdu perfektní - ti, kteří si z dnešního dne chtějí odnést něco na památku, si mohou objednat sestříhané video a fotky pořízené organizátory během dne. Sice si za to nechají řádně zaplatit, ale nějakou tu památku člověk mít musí. I když nejlepší jsou stejně živé vzpomínky, které jen tak nevyblednou.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Jak se tam dostanete: Zimbabwe i Zambie jsou země poněkud odlehlé a nejsou v centru zájmu turistů poznávajících Afriku. Návštěva Viktoriiných vodopádů však bývá častým fakultativním výletem zařazeným v zájezdech cestovních kanceláří do Jihoafrické republiky. Pokud cestujete po zemích jižní Afriky, o cestě k Viktoriiným vodopádům, spojené například s návštěvou blízkých přírodních rezervací, skutečně vážně zauvažujte.



Nejrychlejší spojení je letecky na letiště Victoria Falls, které se honosí přívlastkem mezinárodní. Vede sem rovněž železnice, vlaky jsou cenově příznivé, úroveň a míra bezpečnosti však může kolísat. Silniční síť v bezprostředním okolí Victoria Falls je dobrá, dále je však třeba počítat s možnými překvapeními.



Cenová úroveň: Připravte se na poměrně vysoké dolarové poplatky za turistické atrakce, například vstupné k vodopádům stojí 20-30 USD. Při odletu se platí odletová taxa 20 USD - částku je třeba mít připravenou přesně. Ubytování i jídlo v restauracích lze pořídit ve všech cenových kategoriích. Dolary jsou často akceptovány jako druhá měna a také velmi vítány.



Bezpečnost: Přestože politická situace v Zimbabwe byla v poslední době neklidná, do turistických center jako Victoria Falls tyto problémy téměř nedoléhají. Dávejte pozor na osobní věci, zejména v místech, kde se vám četní pouliční prodavači budou snažit vnutit nejrůznější suvenýry od těch vkusných až po ty méně vkusné. Pokud nemáte skutečný zájem o koupi, vytrvale a důrazně (ale slušně) odmítejte. Pokud si přeci jen chcete něco koupit, vyplatí se tvářit váhavě a nerozhodně a zprvu odmítat - prodavač určitě sleví.



Jak na rafting: Objednat lze buď předem, například v Johannesburgu, nebo přímo v kanceláři Shearwater ve Victoria Falls (platí pro rafting ze zimbabwské strany). Za celodenní rafting zaplatíte necelých 100 USD, za půldenní jen o málo méně, takže se celodenní výlet rozhodně vyplatí (je to ostatně stejně jako jeden bungee jumping z mostu).



Ideální je rafting v době, kdy je nízký stav vody, nejlépe tedy v období srpen – říjen. V době, kdy je vysoký stav vody, budete sice mít větší zážitek z vodopádů, ale první úsek raftingu je v té době nesjízdný a sjížděné peřeje bývají často méně atraktivní, protože je vysoká voda z části překryje. S sebou si neberte cennosti – věci si budete moci uschovat u organizátorů raftingu, ale nemusí to být nejbezpečnější úschovna. Dobrý zdravotní stav a kladný vztah k vodě je samozřejmou podmínkou.