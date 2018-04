Chystáte se na cesty? Nezapomeňte se pojistit!

14:54 , aktualizováno 14:54

Při plánování zahraniční dovolené by lidé měli myslet i na to, že mohou v cizině onemocnět nebo utrpět úraz, a měli by tak uzavřít cestovní zdravotní pojištění. Pokud se chystají na pobyt delší než půl roku, měli by se poradit ve své pojišťovně, jak to bude s placením pojistného.