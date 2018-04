Chystáte se do Austrálie?

Jednou z finančně nejnáročnějších položek jsou samozřejmě letenky. Ceny se pohybují v průměru od 24.000 do 34.000 Kč za zpáteční otevřenou letenku (economy class) v závislosti na cestovce, letecké společnosti, typu letenky, sezóně atd. Levné letenky mívají mládežnické cestovky, např. GTS International, kde můžete získat slevu, pokud vám je do 26 let nebo pracujete ve školství. My jsme zařizovali letenky u East Sea. Letěli jsme s Lauda Air do Melbourne přes Vídeň s mezipřistáním v Kuala-Lumpuru (Malajsie) a Sydney. Celý let trval cca 20 hodin čistého času, na přestupech jsme čekali max. 1 - 2 hodiny. Létá se také přes Hong-Kong, Singapur a dokonce Tokio, záleží na společnosti. Výhodné může být letět s jednou z Australských společností, např. Qantas. Jednak je nejbezpečnější (viz Dustin Hoffman ve filmu Rain Man), jednak nabízí slevy na vnitro lety po Austrálii při zakoupení mezinárodní letenky (např. za příplatek cca 8.000 Kč je možno mít několik mezipřistání ve vybraných městech Austrálie). Existují letenky, které nabízejí možnost zůstat nějakou dobu v Asii ve městě přestupu, takže pokud chcete na cestě z nebo do Austrálie ještě poznat Asii, je to relativně dostupná možnost.

Za úvahu taky stojí roční letenka kolem světa, rozšířená hlavně v Británii, ale dostupná i u nás, kdy za cenu 60.000 - 80.000 Kč (dle počtu zastávek) můžete procestovat destinace na všech kontinentech. Cena proti normální letence do Austrálie je zhruba dvojnásobná, což není tak moc v porovnání s hodnotou, která se nabízí. Druhou věcí je, jak důkladně se dá svět během takového přelétávání poznat a za co ten rok žít, ale to už je jiná kapitola.

Obecně lze jen doporučit rezervaci letenek co nejdéle předem. Většinou to nic nestojí (cestovky chtějí zálohu až 14 dní až měsíc před odletem) a vyhnete se tak problémům s nedostatkem míst ve vámi požadovaném termínu a získáte lepší cenu (my jsme měli při rezervaci cca měsíc před odletem velké problémy najít 5 míst v jednom letadle a s datem jsme museli být flexibilní plus mínus tři dny; taky cena už nebyla díky "pozdní" rezervaci nejnižší - platili jsme od 29.000 do 32.000 Kč včetně letištních tax, do 26 let byla sleva 10%). Taky je důležité naplánovat si návrat. Je samozřejmě výhodné mít roční otevřenou letenku, ale hrozí nebezpečí, že až se budete chtít vrátit, nebude v daném termínu už nic volného a pobyt si budete muset nechtěně prodloužit. Je proto lepší si zarezervovat zpáteční let už při nákupu letenky na datum vašeho předpokládaného návratu. Později je pak možno minimálně jednou rezervaci zdarma změnit. My jsme plánovali návrat těsně před vánocemi a byl velký problém najít (už 3 měsíce předem!) volná místa na požadovaný termín. Naštěstí se ještě něco našlo a tímto letadlem jsme taky bez změny rezervace nakonec přiletěli.



Pojištění



Dobré úrazové (příp. i další) pojištění je možné jen doporučit, zvláště při delší cestě. Velmi levně pojišťuje VZP, při kratší cestě je možno využít pojištění nabízené při zakoupení karty GO25/ISIC u GTS (cca 150 Kč). Výhodné cestovní pojištění je také často zdarma součástí platebních karet, např. Master Card u Expandia banky.



Doprava

Po Austrálii se můžete pohybovat několika způsoby. Když pominu zájezd s cestovkou, máte na výběr několik možností.

Autobus



Velmi populární způsob cestování hlavně mezi tzv. backpackery, např. Greyhound s cenami cca 100$/1000 km. Existují jednak jízdenky z města do města (jen pro představu ujetí 1000 km představuje cca 15 hodin), jednak různé kilometrické banky od několika set až po několik tisíc km. Samozřejmě čím delší vzdálenost, tím levněji vychází cena na jeden km. Zastávky jsou většinou přímo u hostelů backpackers, kde se můžete relativně levně ubytovat (cca 20$ za osobu/noc) a kde jsou k dispozici všechny potřebné služby.



Vlak



Cestování vlakem na rozdíl od našich končin není v Austrálii moc rozšířené, zejména díky nepříliš husté železniční síti a vysoké ceně. Spoje také nejsou příliš časté.



Letadlo

Jak již bylo zmíněno v kapitole o letenkách, ve všech hlavních městech svazových států Austrálie jsou letiště a letecká doprava je zde, zejména na delší vzdálenosti, velmi rozšířená. Pokud byste nevyužili zmíněnou možnost několika mezipřistání s Qantasem za příplatek, můžete si samozřejmě koupit letenku i na místě. Ceny jsou o něco vyšší než u autobusů, např. Cairns - Darwin, což je jedna z nejdelších tras mezi dvěma městy měřící cca 2.800 km, je cena letenky něco kolem 300 $. Průvodci ale tvrdí, že za normální ceny v Austrálii nikdo nelítá, protože existuje spousta slev, kdy v extrémním případě stojí letenka i pouhých 100 $. My jsme však nic takového neviděli a osobně tomu moc nevěřím, protože jsme si ceny letenek několikrát zjišťovali a na všechny dostupné slevy se samozřejmě nezapomněli zeptat. Nakonec jsme vždy cestovali autem a vůbec nám letadlo nechybělo. Při přelétávání se tak totiž připravujete o velmi působivý, pravda v našem případě 3 dny trvající, zážitek projíždění a postupného poznávání nekonečných pustin australského outbacku. Dané místo pak mnohem lépe pochopíte, když jej poznáte v kontextu nekonečných kilometrů od nejbližší civilizace, než když tam rovnou přistanete. Taky se mnohem lépe aklimatizujete na místní vedra. Takže pokud zrovna extrémně nehoníte čas, jeďte raději po zemi.



Autostop



V Austrálii populární zejména u turistů z Východní Evropy, ale příliš stopařů jsme po cestě nepotkávali. Naši přátelé objeli s batohem na zádech stopem a autobusy (zřejmě nejvhodnější kombinace) půl Austrálie s těmi nejlepšími zkušenostmi. Kromě nízkých nákladů a pocitu svobody nabízí tento způsob cestování zejména možnost lépe poznat bezvadné místní lidi, což je na Austrálii minimálně stejně zajímavé jako samotná příroda. Z těchto cest mají naši známí přátele na celý život. A co se týče cestování, viděli toho během své cesty měsíců možná více než my - častokrát je řidiči brali na celodenní výlety do odlehlých končin národních parků ve svých 4WD, kde by normální auto nemělo šanci projet. Měli tak i zajištěn bezpečný návrat, protože nemuseli na odlehlých místech čekat dlouhé hodiny na projíždějící auto.



Auto

Díky relativně nízké ceně benzínu a nafty (cca 60 - 100 c/litr), nepříliš rozšířené hromadné dopravě a maximální flexibilitě je cestování autem nejrozšířenějším způsobem dopravy v Austrálii. Při cestování více osob je navíc i levnější než cestování jinými prostředky, např. autobusem.

Jaké auto? Na výběr opět máte několik možností:

Osobní auto

Nejlevnější varianta. Auta nižší střední třídy se dají půjčit už za cca 30 - 40 $/den, větší vozy potom kolem 60 - 70 $. K ceně je ale nutno připočítat pojištění (cca 20 $/den), navíc tyto výhodné sazby většinou mají lokální půjčovny s omezeným akčním rádiem (např. můžete jezdit jen v okruhu 300 km od místa půjčení). U globálních půjčoven je třeba počítat s vyššími sazbami (zejména v sezóně), a pokud chcete auto vracet v jiném městě než kde jste si ho půjčili, ještě navíc s tzv. one-way fee (100 - 150 $). Menší auta neposkytují tolik prostoru pro zavazadla (zejména pokud cestujete v několika lidech, musíte pořád přebalovat) a nemohou na některé nezpevněné cesty.

4WD (= 4 wheel drive, terénní vůz s náhonem na všechna 4 kola)

Finančně dost nákladná varianta (100 - 180 $/den), nicméně nabízí obrovský prostor pro až 7 cestujících a zavazadla a hlavně jako jediná umožňuje to pravé poznávání Austrálie v divočině, kde člověk není limitován existencí zpevněných (a někdy jakýchkoliv) cest. Můžete se s ním brodit v písku, bahně, jezdit po plážích, ve vyschlých korytech řek, brodit hluboké brody občas křižující silnici, zkrátka pro takové auto není téměř žádná "cesta" problém. Že je takových (často i nechtěných) příležitostí jízdy v těžkém terénu v Austrálii víc než dost, je vám asi jasné. Navíc se v něm pohodlně vyspí několik osob. Není divu, že jsou 4WD v Austrálii, zejména na venkově u farmářů, nesmírně oblíbené a na cestách jich potkáváte téměř tolik, jako "normálních" aut. Není to vůbec snobská záležitost jako u nás, s klasickým autem by se častokrát farmáři ani nedostali domů.

V některých půjčovnách rovněž existuje jakási spací varianta 4WD (Land Cruiser), která má v nástavbě 2 lůžka, příp. speciální terénní 4WD verze karavanu. Obě jsou relativně finančně náročné, nicméně spojují hlavní výhody 4WD a karavanů (viz další kapitola).

My jsme si 4WD dvakrát půjčovali na kratší dobu, jinak jsme jezdili většinu času s karavanem. Poprvé jsme měli nový typ Nissana Patrola Intercooler na Fraser Islandu, což je největší písečný ostrov na světě, kde byste s normálním autem v půlmetrových závějích písku neprojeli. Stál cca 100 $/den + 20 $/den pojištění. Je to skvělé auto (teda spíš tank) a lze ho jen doporučit. Počítejte však s tím, že si v těžším terénu vezme 20 l /100 km. Druhý vůz jsme si půjčovali na sever Queenslandu, zejména národní parky Daintree river a Lakefield. Byla to Toyota RAV, relativně malé 4WD vozítko. Jede docela svižně, nežere tolik (cca 15 l /100 km), ale je poměrně stísněné a do těžšího terénu, zejména hlubších brodů, se s ním raději nepouštějte. Zase bylo asi o 20 $/den levnější, ale v poměru kvalita /cena jednoznačně vede Nissan. Pokud byste si půjčovali 4WD jen na část cesty, v atraktivnějších lokalitách si můžete půjčit auto až na místě, nabídek je poměrně dost.

Karavan

Karavan má několik předností, které stojí za zvážení. Předně vám odpadá jakýkoliv problém se spaním, což je jednak velmi výhodné pro vaši peněženku - spát můžete kdekoliv na odpočívadle, parkovišti, polní cestě, atp. kde to není výslovně zakázáno, takže nemusíte platit za motely, kempy, chatky, atp., jednak vám to dává netušenou flexibilitu díky tomu, že večer se nemusíte příliš snažit hledat kemp nebo jiné místo na spaní a dlouze rozbalovat stan, čímž ušetříte spoustu času. My jsme se rozhodli na většinu trasy pro tuto možnost a např. v Sydney jsme spali zdarma téměř v centru města na parkovišti. Karavan má i další výhody, jako je spousta místa pro zavazadla, která máte částečně vybalena jako doma, zabudovaný sporák, ledničku, nádrž na cca 100l vody, záchod, sprchu, takže se tam můžete mýt, vařit si, skladovat potraviny, umývat nádobí, ležet během jízdy na posteli (zvlášť pohodlné na delších trasách, což jsou v Austrálii téměř všechny), atd. Suma sumárum, maximální pohodlí, ovšem vykoupené vysokou cenou (většinou kolem 200 $/den), relativní pomalostí, "neohrabaností" a velikostí auta, se kterým se obtížněji jezdí a manévruje a člověk se všude nedostane (v porovnání s 4WD). Naopak velká kola se na děravé cesty báječně hodí. Pokud spíš toužíte po romantických nocích v přírodě pod stanem nebo širákem, karavan vás asi nenadchne.

A jak si karavan objednat? Samozřejmě nejlépe přes Internet. Každá serióznější půjčovna má na Internetu své stránky, takže si stačí "jen" vybrat. My jsme se nakonec z nabízených typů pro 2 až 7 osob rozhodli pro největší model (aby bylo dost místa i pro věci) a co se týče půjčovny, vybrali jsme si dražší, ale spolehlivou a na trhu největší půjčovnu Britz. Museli jsme (pomocí kreditní karty) složit zálohu 200 $.

ADRESY PŮJČOVEN Britz Aussie Campervans Apollo Camper Adventurequest NQ

Ceny byly následující. 220 $/den za samotné auto, pojištění dle výběru - 40 $/den plné krytí včetně pneumatik a předního skla, 25 $/den při 2.000 $ spoluúčasti, a nebo 15 $/ den při spoluúčasti 5.000 $. K tomu ještě navrch 150 $ za vrácení auta v jiném městě (jeli jsme z Melbourne do Cairns) a záloha 500 $ na vybavení karavanu (při zničení nebo poškození nějaké věci vám to z téhle zálohy strhnou). My jsme si vybrali plné pojištění (po tom, co jsme viděli jak velké to auto je - prázdné mělo přes 4 tuny), naštěstí jsme ho ale nakonec nevyužili. To už nebyla pravda o druhém karavanu (z Cairns do Melbourne, který jsme odřeli o strom při parkování. Ten už byl levnější, starší a menší (pro 5 osob za cca 160 $/den, pojistka to samé, one way fee nám jako stálým zákazníkům odpustili).

Spotřebu měly oba karavany mezi 14 - 16 l nafty/ 100 km.



Obecné rady k výběru auta

Zásadně trvejte na klimatizaci. V místních vedrech (až 45 stupňů, hlavně na severu) bez klimy téměř nemáte šanci. Většina nových vozů klimu má, ale najdou se i starší, zejména 4WD auta bez ní.

Výhodné jsou ochranné rámy/síťky na přední straně vozů. Nikdy nevíte, co na cestě potkáte.

Zvažte půjčení staršího auta/karavanu. Je sice cca o 25% levnější, ale např. náš druhý "budget caravan" měl během cesty téměř každý den nějakou závadu (2 x klimatizace v kabině, 1000 km nefungovaly vůbec brzdy, tekl chladič, který bylo nutno několikrát denně dolívat, prášilo se všude do interiéru, zatékalo tam, nešly otevřít velké vstupní dveře, odešla klimatizace vzadu v autě, atd.) Stačí? Při obrovských vzdálenostech mezi jednotlivými místy civilizace skutečně nic příjemného.

Vyberte si raději větší auto (pokud nejste příliš finančně limitováni). Získáte mnohem víc pohodlí, větší výkon a nebudete muset pořád přebalovat věci v kufru. U 4WD pak máte i mnohem větší šanci, že s plnokrevným 4WD spíše proniknete obtížným terénem.

Pokud chcete karavan, zamluvte si jej dost dlouho předem. Zejména v sezóně je aut poměrně nedostatek a může se stát, že už na vás nezbude. Vyberte si raději o něco větší, zbylé postele se vám budou náramně hodit na uložení věcí.

Dejte si pozor na provozní podmínky některých půjčoven; zejména ty menší jsou pouze lokální, s autem můžete cestovat jen v okruhu několika set km od místa půjčení a po zpevněných cestách (to platí pro všechna auta kromě 4WD) a musíte ho zde i vrátit.

Nenechte se zmást lákavými cenami v nabídkách půjčoven (Již od...). Platí pouze pro ideální podmínky v nejhorší době mimo sezónu, při dlouhodobém vypůjčení, nejsou v nich zahrnuty další poplatky, pojištění, apod. Většinou počítejte s cenami proti katalogu tak o 20-30 % vyššími.

Mezinárodní řidičák NENÍ třeba.



Plán cesty

Jednou z nejdůležitějších věcí je samozřejmě vymyšlení rozumného plánu cesty. Je dobré vyjít z množství času, které je k dispozici, preferovaného stylu cestování (dlouhé túry na několika místech vs. snaha poznat a objet co nejvíce), objektů zájmu (města, příroda, moře), atd. Co se týče zdrojů informací, my jsme vycházeli z těchto:

- Průvodci - zejména Lonely Planet a Nelles Guide.

- Články a cestopisy v časopisech, na Internetu.

- Itineráře cestovek jezdící do vámi požadované oblasti (např. Adventura, Montana Club, Bivak klub, atd.). Z míst, která navštěvují, se dá sestavit itinerář toho nejzajímavějšího k vidění včetně časových proporcí.

Vůbec nejlepší je však mít známé, kteří už tam byli a podobnou trasu absolvovali a můžou vám poradit, co stojí za to, co můžete vynechat, kolik na co nechat času a vůbec dát spoustu dobrých rad na cestu. My jsme měli to štěstí, že jsme mohli absolvovat několik "kol" rozhovorů s našimi přáteli, kteří rozhodnou měrou přispěli k vytvoření plánu cesty, který si můžete pro inspiraci prohlédnout na našich stránkách.

Vystačíte s plánem orientačním, s vyznačením hlavních bodů (milníků) a zajímavostí na cestě a velmi rámcového časového harmonogramu. Nemá smysl dělat příliš detailní plán, ztratili byste pak svobodu rozhodovat se podle momentálních okolností a zájmu. Na druhou stranu je třeba nějakou rámcovou představu kam směřovat a jak dlouho se tam moci zdržet mít, abyste stihli včas dojet do cíle a stihli to, co jste si předsevzali. K nastudování detailů cesty a jednotlivých míst budete mít dost času po cestě.

A kam se konkrétně v Austrálii vypravit? Krásně je všude, ale vše se nedá stihnout. Pokud máte 1-2 měsíce času, lze doporučit objet atraktivní východní pobřeží z Melbourne nebo Sydney na sever přes Brisbane do Cairns a poté se vrátit zpět vnitrozemím. Na Tasmánii a Nový Zéland raději zapomeňte, v tak omezeném čase se dá obojí jen ztěží stihnout. Taková trasa nabízí průřez téměř všeho, co Austrálie nabízí, a není toho málo. Po cestě potkáte nesčetné množství národních parků, krásné pláže s možností surfingu, nejhezčí města (např. Sydney) a spoustu dalších turistických atrakcí. Tu "pravou" Austrálii ale poznáte až na severu, obecně řečeno v tzv. Outbacku (vemi řídce obydlené vnitrozemí Austrálie). Teprve tam uvidíte ten tvrdý, ale nádherný život uprostřed divočiny, města o velikosti několika domů ale rozloze Prahy, největší atrakce Austrálie (Uluru, Kata Tjuta, nár. park Kakadu, krokodýly) stejně jako původní obyvatelstvo (Aboridžince). Západní Austrálie je taky (aspoň podle fotografií) nesmírně přitažlivá, málo obydlená a svým charakterem nejvíce připomínající asi Severní teritorium, takže stojí také za zvážení. Je to však hodně daleko (dalších cca 10.000 km zpáteční cesta) a to většinou nestíháte. Pro představu, zmiňovaný okruh východní pobřeží-střed obnáší cca 13.000 km.