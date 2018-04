Chybí vám odrazka na kole? Zaplatíte 1000 Kč!

Technické požadavky na jízdní kola (platí pro pozemní komunikace) stanoví příloha č. 13 k vyhlášce č. 341/2002 Sb. Vyplývá z ní:

Jízdní kola musí být vybavena:

dvěma na sobě nezávislými brzdami; jízdní kola pro předškolní děti vybavená tzv. torpédem (volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou) nemusí být vybavena přední brzdou

zadní červenou odrazkou; odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou a lze ji nahradit odrazovými materiály na oděvu nebo obuvi cyklisty

přední bílou odrazkou; lze ji nahradit odrazovými materiály na oděvu nebo obuvi cyklisty

oranžovými odrazkami na obou stranách pedálů (šlapátek), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti,

oranžovými odrazkami na paprscích kol (předního nebo zadního kola nebo obou kol); odrazky musí být po obou stranách kol; lze je nahradit odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty

Velikost, tvar a umístění odrazek je v příloze 13 podrobně popsáno. Dále je předepsáno, jak má být provedeno zakončení řídítek (zátky, rukojeti), páček brzd a měničů převodů, konců blatníků, a rovněž jak mají být provedeny matice nábojů kol (musí být uzavřené, pokud nejsou křídlové, rychloupínací apod.). (Například: zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm...)

Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní kola dále vybavena:

předním světlometem svítícím dopředu bílým světlem; jestliže je vozovka dostatečně osvětlena, může být nahrazen svítilnou s přerušovaným bílým světlem

zadní červenou svítilnou; může být nahrazena svítilnou s přerušovaným červeným světlem

zdrojem proudu (dynamo nebo baterie schopné zajistit svítivost předepsaného osvětlení po dobu min. 1,5 hodiny)

Je-li kolo vybaveno sedátkem pro dopravu dítěte:

sedátko musí být pevně připevněno

kolo musí být vybaveno podpěrami pro nohy dítěte.

Jízdní kola uváděná na trh po 1. 1. 2003:

musí mít na rámu vyznačeno výrobní číslo (lze nahradit elektronickým nosičem této informace)

není-li vybaveno pro jízdu za snížené viditelnosti (viz výše), musí být opatřeno upozorněním v návodu k obsluze, že za daného stavu není způsobilé k provozu za snížené viditelnosti

Autoklub ČR dále cyklistům doporučuje:

za soumraku, v noci, v mlze (vždy za snížené viditelnosti) mít na kole všechny předepsané odrazky a světla (nezaprášené a nezablácené) a používat svítilny s přerušovaným světlem (diodové svítilny): vepředu bílou, vzadu červenou.

Použitím svítilen s přerušovaným světlem cyklista lépe zvýrazní svoji přítomnost v silničním provozu; řidiči kolemjedoucích vozidel blikající světlo zaregistrují mnohem dříve než světlo stále svítící a mohou včas reagovat – zpomalit, vyhnout se s dostatečným odstupem, nepředjíždět cyklistu na nepřehledném místě nebo jede-li jiné vozidlo v protisměru.

na kole jezdit vždy ve světlém a pestrém oblečení. Světlé a pestré oblečení je pro bezpečnost cyklistů velmi důležité, a to i za nesnížené viditelnosti. Cyklista v tmavém oblečení jedoucí za mlhavé noci na neosvětleném kole se znečištěnými (případně chybějícími) odrazkami – to je zlý sen každého motoristy.

nosit ochrannou přilbu při jízdách na kole po pozemních komunikacích i v terénu. Ochranné přilby pro cyklisty jsou v ČR povinné zatím jen pro děti do 15 let; úrazy hlavy jsou však nebezpečné i pro dospělé cyklisty. Bez ochranné přilby by neměli cyklisté vyjíždět ani na pozemní komunikace ani do terénu.



Míra splnění výše uvedených bodů povinné výbavy se bude pravděpodobně odvíjet od typu kola, které kupujete. "Nejlépe na tom bývají trekkingová a city kola, která jsou zpravidla vybavena většinou povinných doplňků včetně dnes již nepovinných blatníků," říká Petr Bureš ze specializovaného serveru www.mtbs.cz. Naopak horská kola jsou určena hlavně mimo silnice a tak nebývají některými doplňky sériově vybavena. Na to je třeba dát si pozor a doplňky si podle vyhlášky dokoupit, upozorňuje Bureš.

Když vyjedete bez povinné výbavy

No a co, řeknou si možná někteří z vás při četbě o povinné výbavě kola. Tak vězte, že pokud jste starší 18 let, můžete za porušení této vyhlášky dostat pokutu až 1000 Kč. Mladiství cyklisté od 15 do 18 let zaplatí v případě kontroly dopravní policií až 500 Kč pokuty.

Ale peníze nejsou to nejdůležitější. "V roce 2004 způsobili cyklisté na silnicích v Česku na 7000 dopravních přestupků," říká policejní komisař Rostislav Plachý z ředitelství Dopravní policie ČR. Co se týče nehod zaviněných cyklisty, přesné statistiky se bohužel nesledují, ale mnohé z nich byly způsobeny nedostatečným vybavením kola - chybějící světlo, odrazka, apod...

