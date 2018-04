Chvalozpěv na švýcarský vojenský nůž

Je malý, akorát do kapsy. Člověk z něj má důvěrný pocit čehosi spolehlivého. Nejeden cestovatel v nesnázích ocenil červený zavírací nůž, jeden z nenápadných symbolů proslulé švýcarské preciznosti.Klub Rychlých šípů měl kápézetku neboli krabičku poslední záchrany. Když bylo chlapcům nejhůře, nalezli v ní vše potřebné. Jehlu, sirky a tak podobně. Zavírací nůž toho též skrývá nemálo, oheň s ním však nerozděláte. Tedy pokud si nepořídíte zrovna ten nejdražší s lupou. Vždy se však objeví něco, co je třeba seříznout, přeříznout a rozříznout. Prut na opékání buřtů je přece nutné zašpičatit, a ani pak práce s nožem nekončí. Otevřete menší nožík a elegantně naříznete uzeninu. Hodí se i po jídle, v rukojeti je zasunuté malé bílé párátko. Jenom ten, kdo čekal pět a více hodin na zpožděný spoj, ocení, jak ta titěrná věcička dovede zabavit. Libo pivečko po jídle? Lup, otevře se zátka malým otvírákem. Nepije se ale jen pivo, samozřejmě. Na víno je určena spirálovitá vývrtka. Znalci potvrdí, že nůž se k tomu účelu hodí o poznání lépe než mnohé větší nepovedené vývrtky. Nepřekvapí, že se nožík objeví v ruce sklepmistra - aby víno nestékalo po stěně lahve, je lépe nejprve seříznout obal u hrdla. Bez čeho se nevydat na cestu? ptají se v mnoha průvodcích. Šikovný nožík se v nich objevuje skoro stejně tak často jako triumvirát opravdových nezbytností pas, letenka, peníze. Nic nezkazí na cestě náladu jako taková zdánlivá maličkost, kterou je zatržený nehet. K tomu i dalším účelům otevřeme mininůžky. Nehty si však můžete též pilovat. A pak že je nůž výhradně pro muže! Ženy pravděpodobně ocení i malou pinzetku. Navíc zvládne i malé opravy. Mnoho lidí již ocenilo miniaturní šroubováčky při utahování povolených obrouček u brýlí či při manipulaci s krytem hodinek. V ětšina nožíků skrývá dokonce dva šroubováky, v různých velikostech. A ještě je tu bodec na konzervy. Taky docela dobrý pomocník v sebeobraně, zdá se, protože na rozdíl od čepelí se tak snadno nesklopí zpět. Nejdražší nože připomínají malou příruční dílničku - a malou pilkou to je sice pěkná fuška něco přeříznout, ale jde to. Není však potřeba mít rovnou cadillac mezi zavíracími noži. Časem se ukáže, že těžká a objemná kudla je hodna tak leda sběratele kuriozit. Na cestě se má člověk cítit svobodně, takže se nemůže nechat tížit žádnou zbytečností. Takže zvolíme oblíbenou zlatou střední cestu: šroubovák a otvírák ano, další nabídku ze široké škály možností už raději ne. A má ten předmět taky nevýhody? Bezpochyby, v letadle. Zabaví vám jej úplně stejně, jako kdyby to byl bajonet. Nezoufejte ale, letuška ho po přistání zase vrátí.