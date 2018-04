Chtěli jsme uprchnout z Ruska s legiemi, vzpomíná 96letá Češka

Do malého bytu na okraji Jekatěrinburgu (bývalého Sverdlovska) se vypravuji trochu s obavami. Bude se 96leté paní chtít do vyprávění o téměř zapomenutých událostech? Vitální Božena Žikešová mi ale otevírá dveře doslova s otevřenou náručí. Za moment už společně se svou dcerou Irinou vytahuje ze skříňky staré rodinné fotografie a dává se do vyprávění.

Z obrázků na mě dýchají jiné časy: počátek století, ruská revoluce, občanská válka, stalinská třicátá léta. Velké události, které znám jako většina Čechů jen z knížek, najednou ožívají v konkrétních osudech: paní Žikešové, celé její rodiny, ale i dalších Čechů, kteří na Uralu počátkem 20. století žili a pracovali.

"Tatínek byl sládkem, vařil pivo v plzeňském pivovaru a začátkem století sem přišel za prací. Maminka přijela dřív, už jako dvanáctiletá. Byla sirotek, vzal ji sem její strýc, byl také sládkem, vařil pivo v Irbitu," vzpomíná paní Žikešová.

"Rodiče se vzali v katolickém kostele v Jekatěrinburgu, narodily se jim čtyři dcery, já jsem byla nejmladší," vysvětluje.





Ve vlaku s československými legionáři

Jenže přišla revoluce a v Rusku, které pohltila občanská válka, začalo být nebezpečno. V roce 1919 se proto Žikešovi rozhodli vrátit domů, do Československa. A právě v tu chvíli se osud tehdy šestileté paní Boženy protíná s příběhem československých legionářů. Ti už mají pod kontrolou Transsibiřskou železniční magistrálu a s ní i cestu na východ do Vladivostoku, který je bránou pro cestu domů, do Evropy. V jednom ze svých vlaků poskytli útočiště české rodině. "Nikdy nezapomenu, jak dobré pekli buchty. Tatínek nám o legionářích říkal, že jsou dobří vojáci, že jsou čestní. Se sestrou jsme za nimi běhaly, starším dvěma to maminka nedovolila," osvěžuje dětské vzpomínky Božena Žikešová.

"Jak si je pamatuju? Na první pohled se lišili třeba od rudoarmějců, byli lépe oblečení, bylo vidět, že je to organizovaná armáda."

Domů se nikdy nevrátili