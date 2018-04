Chrudim 2015: barokní sochy, klasická hudba a hon za pokladem

Muzeum barokních soch najdete ve zrekonstruovaných prostorách kostela sv. Josefa v areálu bývalého kapucínského kláštera v centru Chrudimi. Proměnu zdevastovaného chrámu, který město dřív užívalo například jako skladiště školního nábytku a nepotřebných rekvizit z divadla, odborníci chválí. Už krátce po slavnostním otevření bylo Muzeum barokních soch slavnostně vyhlášeno Stavbou roku 2011 Pardubického kraje.

Tři klíče k chrudimskému pokladu

Letošní návštěvnickou sezónu muzeum zahájilo ve středu 1. dubna speciálním programem a večerním Velikonočním koncertem souboru Bona Nota. Tři desítky dřevěných a kamenných soch ze 17. a z první poloviny 18. století z dílen Matyáše Bernarda Brauna a jeho následovníků si můžete prohlédnout denně od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, a to až do soboty 31. října, kdy muzeum pořádá Dušičkové ukončení sezóny.



Muzeum barokních soch v Chrudimi sídlí v bývalém kapucínském klášteře.

Bývalý kostel se využívá také pro koncerty či svatby, a dokonce tu objevíte i malé 3D kino. To ocení především rodiny s dětmi, které se při návštěv Chrudimi zapojí do hry Tři klíče k chrudimskému pokladu. Projekt sdružuje tři místní muzea, Muzeum barokních soch, Muzeum loutkářských kultur a Regionální muzeum v Chrudimi, která můžete od začátku června do konce září navštívit během dvou dnů s jedinou zvýhodněnou vstupenkou. Když splníte všechny úkoly, průvodce hrou vás dovede až k tajemnému pokladu.

Umění a hudba v Chrudimi

Už jste z hledání pokladů vyrostli? Pak vás zaujmou jiné věci, třeba kolekce plakátů Alfonse Muchy anebo výstava Sbírka ateliéru sochařství UMPRUM v Regionálním muzeu. Plakáty patří ke stálým expozicím, výstavu si můžete prohlédnout až do neděle 26. dubna. Vzápětí v květnu na ni naváže výstava Ateliéru environmentu FAVU VUT v Brně.

Mydlářovský dům s pověstnou věžičkou zvanou Hvězdárna při pohledu z nábřeží říčky Chrudimky.

Od pátku 24. dubna do neděle 26. dubna si v Chrudimi můžete vychutnat festival klasické hudby Athény východních Čech. Koncerty se pokaždé konají na jiných místech; vedle Muzea barokních soch či velkého sálu Regionálního muzea bývá jejich dějištěm také Divadlo Karla Pippicha. Letos se můžete těšit například na páteční noční koncert v chrámu Nanebevzetí Panny Marie či sobotní swingové odpoledne v klášterních zahradách.

Další poklady ve městě a okolí

Mezi nejhezčí domy v centru města patří Mydlářovský dům. Jeho průčelí a interiéry si prohlédnete snadno, sídlí v něm totiž Muzeum loutkářských kultur. Zadní část domu i s proslulou štíhlou věžičkou zvanou Hvězdárna je nejlépe vidět z jižní strany, třeba z náměstí U Vodárny, Širokých schodů a parkově upraveného nábřeží říčky Chrudimky.



Do lesů na Podhůře i na lanový park se můžete podívat z výšky z rozhledny Bára.

Chrudim je také dobrým výchozím místem pro výlety do okolí, ať už si vyberete zámek a hřebčín Slatiňany, anebo rekreaci v lesích Podhůra. V rozsáhlém lesním komplexu objevíte nejenom spousty turistických tras, cyklostezek a hipostezek, ale také lanový park, venkovní tělocvičnu, terénní singltrek pro cyklisty a rozhlednu Bára. Zapomenout nesmíme ani na malé děti, na které v lesích čeká neobyčejné hřiště pod širým nebem zvané Kočičí hrádek.