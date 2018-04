Mapa

Naprosto ideální je mít s sebou mapu 1 : 25 000 Národní park Paklenica. Je k dostání u prodavačů pohlednic a suvenýrů ve Velké Paklenici, ti ovšem otevírají později, než je třeba vyrazit na tuto popisovanou túru. Zkuste si ji tedy sehnat někde jinde předem.

Jak se tam dostat

Z dálnice A1 (Zagreb – Split) sjet na exitu č. 15 Maslenica a po Jadranské magistrále popojet do letoviska Starigrad (12 km). Zde odbočit do kaňonu Velka Paklenica a zaparkovat. Nejvyšší parkoviště ve výšce 90 m n. m. se nachází 3 km daleko. Vjezd autem a vstup do národního parku je zpoplatněn, letos v hlavní sezoně 35 Kč (10 HRK) auto a 210 Kč (60 HRK) dospělá osoba/den.

Itinerář trasy

Parkoviště Velká Paklenica (90 m) – Planinarski dom v Paklenici (480 m) – Ramiči, 2:00 h – Vaganski vrh (1757 m), 5:30 h – Ivine Vodice, 8:00 – Njive Lekine, 9:30 h – Mala Paklenica, parkoviště, 12:00 h – Velka Paklenica, 13:30 h.