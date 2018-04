Christmas Night Run: předvánoční honička nočním Hradcem Králové

Historicky první ročník Christmas Night Run, pětikilometrový závod s charitativním zaměřením, rozzářil centrum Hradce Králové už loni v prosinci a po roční pauze se do města vrací. Důvody, proč se zúčastnit, jsou různé – udělat něco pro své zdraví, otužit se anebo vyčistit hlavu od předvánočního stresu, ale cíl stejný: užít si atmosféru osvětleného nočního města s vánoční výzdobou.

Od startu až k cíli

Bílá věž, dominanta Hradce Králové, stojí v centru města vedle katedrály svatého Ducha.

Start i cíl je na náměstí Osvoboditelů, kde také od 14.30 do 16.00 hodin probíhá registrace závodníků. Samotný závod začne v 17.00 hodin; pětikilometrová trasa vede po proudu Labe po Eliščině nábřeží a kolem Jiráskových sadů až k řece Orlici, po mostě U Soutoku závodníci přeběhnou na druhý břeh Labe a proti proudu se pak budou vracet po Tylově a Smetanově nábřeží až k železničnímu mostu.

Tam zamíří na původní břeh a kolem kongresového centra Aldis a Městských lázní se postupně dostanou do cíle. Vyhlášení vítězů proběhne kolem půl sedmé, konec akce se předpokládá kolem 19.00 hodin. Pokud chcete pokořit čas loňských vítězů, muži musí trasu zdolat za méně než 16 minut a 58 vteřin, ženy pak za 19 minut a 59 vteřin.

Volných míst je zatím dost, více informací a přihlášky najdete na internetových stránkách závodu.

Běh pro dobrou věc

Noční běhy mají svá pravidla a královéhradecký ČEPS Christmas Night Run 2015 není výjimkou. Povinná je funkční čelovka – svítilna na hlavě, bez níž vás nepustí na start. Zapomenout byste neměli ani na vánoční červenobílou čepici.

Pro účastníky Christmas Night Run 2015 je povinná funkční čelovka a téměř povinná vánoční červenobílá čepice.

Finanční výtěžek z běhu je určený na výstavbu nové vzduchotechniky na dětské hemato-onkologii Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde se léčí děti s akutní lymfoblastickou leukémii. Houbové infekce, šířící se vzduchem, pro oslabené děti představují velké nebezpečí – a právě toto riziko odstraní nová vzduchotechnika.

Během večera se chystá také závod zaměstnanců Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kdy oddělení s největším počtem účastníků získá zvláštní cenu. Ze startovného bude také odeslán finanční dar na podporu nadačního fondu Kapka naděje, který trvale podporuje Kliniku dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Praze-Motole.

Město o adventu

V Aquacentru v Hradci Králové mají atraktivní umělé mořské vlnobití.

Co ještě můžete podniknout v Hradci Králové o víkendu 12. a 13. prosince? Můžete například vyzkoušet umělé mořské vlnobití v Městských lázních – Aquacentruanebo si koupit si něco hezkého na památku na vánočních trzích na Masarykově náměstí; začínají právě tuto sobotu a potrvají až do neděle 20. prosince. Nezapomeňte na Bílou věž, kde Hradecká kulturní a vzdělávací společnost připravila adventní prohlídkový program.

Čeká vás betlémský příběh, dozvíte se, jak se zrodila tradice každoročního stavění jesliček a z čeho se vyráběly a vyrábějí, a dokonce nahlédnete i do dílny skutečného betlemáře. Na vánočně laděné prohlídky se můžete vypravit každý den kromě Štědrého dne a Nového roku od 9.00 do 18.00 hodin. V sobotu 12. a 19. prosince vás navíc čeká malý hudební dárek: vždy v celou hodinu od 15.00 do 17.00 hodin se u zvonu Augustin budou hrát koledy a lidové písně.