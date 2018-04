Chris King zazáří na šumperském festivalu

Kvalitní program včetně amerických hvězd, dobrá atmosféra, spokojení návštěvníci i muzikanti. Tak by se daly charakterizovat všechny uplynulé ročníky mezinárodního festivalu Blues Alive.

Nejinak by tomu mělo být i letos, kdy pořadatelé díky pondělnímu státnímu svátku rozšířili tradiční třídenní program o další den. Festival Blues Alive tak letos nabídne přehršli etablovaných domácích i zahraničních kapel, ale také objevy vzešlé z výběrové přehlídky nazvané Blues Aperitiv.

Hlavní hvězdy přijedou z USA

K ozdobám programu festivalu bude letos patřit účast hvězdných muzikantů z USA. "Letošní ročník je nejrozsáhlejší co do kvantity, ale také nejkvalitnější za celých osm let," tvrdí ředitel Kulturního domu v Šumperku Vladimír Rybička o festivalu, na němž vystoupí přes dvacet kapel či písničkářů, mimo jiné americká bratrská kapela The Kinsey Report, Eric Wood či Hans Theesink.

VSTUPNÉ

Permanentka za 750 korun zahrnuje hlavní koncerty v pátek, sobotu a v neděli, koncert Šanson – evropské blues a bonusové CD se záznamem Blues Alive VII. Páteční koncertní večer stojí 320 Kč, sobotní koncertní večer stojí 370 Kč a nedělní koncertní večer 350 Kč...více info na www.bluesalive.cz

Hlavním lákadlem však jistě bude nedělní vystoupení známého bluesmana Chrise Thomase Kinga.

"Tvorba Chrise Thomase Kinga patří v bluesovém žánru k nejoriginálnějším a nejdůležitějším počinům devadesátých let. Podařilo se mu totiž dokonale sloučit dva afroamerické hudební styly, které ohraničují dvacáté století. Na jedné straně vliv klasického blues, který je patrný v Thomasově brilantní kytarové hře a textech hemžících se odkazy ke klasickým bluesovým standardům, na straně druhé tvrdé funky a hip hop, tvořící rytmickou strukturu Thomasových originálních písní," říká o Kingovi hudební publicista a zároveň dramaturg festivalu Ondřej Bezr.

Šanson – evropské blues

Stejně jako loni bude sobotní koncertní festivalové odpoledne věnováno určitému hudebnímu tématu. Zatímco minulý rok pořadatelé pozvali písničkáře, kteří splňovali kritérium pro označení folk a blues, letos posluchačům nabídnou vystoupení v duchu sloganu Šanson – evropské blues. V jeho rámci se na šumperském pódiu představí Hana Hegerová, Ester Kočičková a Luboš Nohavica, Ta Jana z Velké Ohrady či Václav Koubek.

Doprovodný program

Návštěvníci s permanentkou k ní dostanou bonusové cédéčko se záznamem loňského Blues Alive a minulý rok připomene i výstava fotografií. K novinkám Blues Alive patří on-line zpravodajství z festivalu na internetu. Chybět však tentokrát bude Česká televize, která festival pravidelně natáčela. „Vinou úsporných opatření televize letos natáčet nebude. Je to chyba,“ míní Rybička, podle něhož to však aspoň vylepší atmosféru v sále – zmizí totiž jeřáb s kamerou z hlavního sálu.

Záznam ze všech vystoupení v Šumperku bude tak natáčet pouze Český rozhlas Olomouc. Součástí festivalu Blues Alive jsou letos také doprovodné koncerty v Polsku, na Slovensku a v deseti českých a moravských městech, na kterých vystoupí například americký písničkář Eric Wood, hrající hudbu na pomezí blues, jazzu a folku, a Hans Theesink z Nizozemska, který se zhlédl v akustickém blues. V neděli pak proběhne již tradiční vystoupení ve věznici na Mírově, které je však z bezpečnostních důvodů jako vždy pro veřejnost nepřístupné. Tentokrát se kromě domácích Mírov Boys představí pražská kapela Highway 61.

PROGRAM

Pátek 14. 11. 2003 v 18 h

1. hlavní koncertní večer Highway 61 (CZ), The Roadcasters/

Ex Buddy Wonders

(SK/CZ), Blues Fools (H),

Bluesweiser (SK), Fatal Shore

(GB/AUS), The Kinsey Report

(USA)

Pátek 14. 11. ve 24 h

– DISCO, Selská pivnice

– Highway 61 (CZ), Blue Condition

(CZ)

Sobota 15. 11. 2003 ve 13 h Šanson – evropské

blues, Ester Kočičková & Luboš

Nohavica, Ta Jana z Velké

Ohrady, Václav Koubek, Hana

Hegerová

Sobota 15.11. 2003 v 18 h

2. hlavní koncertní večer

Blue Condition (CZ), Krausberry

(CZ), Eric Wood (USA), René

Lacko & Downtown Band (SK),

Hans Theessink (NL/A), Stan

The Man & Betty

S. (GB/CZ/USA)

Sobota 15. 11. ve 24 h

– DISCO, Selská pivnice – Blue

Condition (CZ)

Neděle 16. 11. 2003 v 18 h

– 3. hlavní koncertní večer

Freemen (SK), Žáha (CZ), Chris

Thomas King (USA)

Neděle 16. 11. ve 24 h

– DISKO, Selská pivnice

– Freemen (SK)



SATELITNÍ KONCERTY

14. 11. Nysa, Nyski Dom

kultury – 18 hodin – Hans

Theessink (NL/A), Eric Wood

(USA)

16. 11. Mírov – Mirov Boys,

Highway 61

16. 11. Glucholazy – Dom

kultury Glucholazy – Eric Wood

(USA)

17. 11. Jeseník, Kaple

– 17 hodin – Hans Theessink

(NL/A), Eric Wood (USA),

Jiří Míža, Freemen (SK)

18. 11. Mohelnice, Dům kultury

– 19 hodin – Hans Theessink

(NL/A), Eric Wood (USA)

19. 11. Praha, Palác Akropolis

– 19.30 hodin – Chris Thomas

King