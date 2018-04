Chráněná krajinná oblast Labské pískovce otevřela infocentrum

Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce v obci Tisá na Ústecku otevřela své první infocentrum. Ředitel správy Werner Hentschel řekl, že středisko bude v době turistické sezóny, tedy od Velikonoc do října, otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 15 hodin. Turisté v novém infocentru najdou propagační materiály o celé oblasti Labských pískovců včetně Národního parku České Švýcarsko. Přímo v Tisé by Hentschel turistům doporučil navštívit Tiské stěny, které tvoří v této oblasti největší skalní město s řadou pozoruhodných pískovcových útvarů.