Chrám sv. Barbory se rozpadá

Co by zřícení chrámu způsobilo, nikdo nedokáže odhadnout. "Nevíme, co vše by s sebou padající masa vzala," uvedla Fundová. Narušený úsek pracovníci s pomocí statiků zpevnili dřevěnými klíny.

"Je to ale provizorní řešení a nejpozději do jara se musí rozhodnout, co s tím," podotkla Fundová. Věří, že se jim podaří příští rok peníze na odstranění této havárie sehnat. Nikdo ale neví, kolik podobných problémů jim stavba ještě odhalí.

Fundová si nedokáže představit, co narušený oblouk se stavbou do jara udělá: "Statici pak mohou nechat chrám zavřít." Církev však ze vstupného do chrámu hradí opravy památek.

"Zastavil by se příjem z turistiky," upozorňuje arciděkan majitele chrámu, církve římsko-katolické, Vladimír Hronek. "Do chrámu se přijde podívat nejméně osmdesát procent turistů, kteří zavítají do Kutné Hory. Ročně je to kolem sto padesáti tisíc lidí," dodal vikář.

Čím bylo rozpadání chrámu, opravovaného naposledy před sto lety, způsobeno, je předmětem zkoumání. Podle Dagmar Fundové svou roli sehrála například letecká a automobilová doprava či pohyby podloží. Zřícení zdiva do chrámové lodi Fundová nepředpokládá, proto je chrám sv. Barbory i dále veřejnosti přístupný.