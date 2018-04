CHRÁM KRISTA SPASITELE PŘITAHUJE.

Návštěvník Moskvy by si zcela určitě neměl nechat ujít návštěvu Chrámu Krista Spasitele, který je zřejmě druhou nejpompéznější stavbou v Moskvě. Na jeho výstavbu, která začala v roce 1995 a skončila loni v létě, prý padlo od 200 do 600 milionů dolarů. Na rozdíl od Velkého kremelského paláce, kam se musí zájemci objednávat půl roku dopředu a zaplatit za vstupenky 500 rublů , je vstup do hlavního ruského chrámu volný. Jen v době největších pravoslavných svátků je třeba buď vystát frontu, anebo mít zvláštní propustku. Žena nesmí být v pravoslavném chrámu bez pokrývky hlavy, avšak cizinky to většinou nerespektují. V chrámu se nesmí fotografovat, natáčet, vstupovat se psem a muži musí smeknout.