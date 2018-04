Chovatelé koní se bojí o své výběhy

Hurtovi chovají sedm tažných koní. Dva poníci a jeden český teplokrevník slouží zájemcům o rekreační jízdu na koni a dětem.

Také v neděli 3. června strávili v blízkosti Hurtových stájí příjemné odpoledne rodiče s dětmi ze zlínského Centra pro rodinu a sociální péči.

"Když někdo přijde, může se svézt. I ten, kdo na koni nikdy předtím neseděl. Nováčky zacvičíme, s doprovodem si pak mohou zkusit projížďku na koni i v okolní přírodě," popisuje nabídku své stáje Hurtová. Zúčastňuje se i výstav a dostihů.

Stáj na okraji Vizovic si Hurtovi koupili začátkem devadesátých let, když se slušovický agrokombinát rozpadl. Koně si pořizovali postupně. Několik hektarů výběhů si pronajali od Pozemkového fondu a později také od města.

Dnes se však bojí, že o výběhy přijdou. Měli v pronájmu i jízdárnu, ale letos už jim město smlouvu neprodloužilo. "Rádi bychom výběhy koupili, ale zatím se nám to nepodařilo. Zvířata potřebují pohyb, výběhy ke stáji potřebujeme," říká Hurtová. Bydlí blízko stájí a nedovede si představit, že by měli koně přestěhovat někam do větší vzdálenosti.

Ostatní objekty bývalého agrokombinátu v tomto prostoru přešly rovněž do soukromých rukou a slouží dnes především pro výrobu a služby.

"Tento areál je v územním plánu určen pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a služby. Je zájmem města pozemky odprodat zájemcům o výstavbu výrobních kapacit," říká starosta Vizovic Vít Sušila. V současnosti však tato část města působí značně neutěšeným a chaotickým dojmem. Některé z bývalých stájí zde dokonce vyhořely.

Myšlenku na prodej městských výběhů pro koně manželů Hurtových starosta neodmítá. Zatím však nedostal oficiální žádost. "Nemohu proto odhadovat, jak by se k takovému požadavku zastupitelstvo postavilo," dodal Sušila.

Konečná podoba rozsáhlého areálu na okraji Vizovic, který zde zůstal po slavném slušovickém družstvu, je proto ještě velmi nejistá. Mnoho desítek koní pohromadě jako v osmdesátých letech zde však už asi nikdo popásat se neuvidí.