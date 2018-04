Chorvatští řidiči se předpisů nedrží

"Představte si, že stejnou cestou jezdíte každý den a dobře ji znáte. Po nějakém čase začnete prostě více a více šlapat na plyn," omlouvá jízdu chorvatských řidičů turistický průvodce Djanino Sučič.

Pokud se rozhodnete jet podle předpisů, budete nejpomalejší. Při předepsané padesátce ve vesnici se za vámi vytvoří "šňůra" několika aut a ve chvíli, kdy v protisměru nic nejede, prosviští kolem vás, samozřejmě přes plnou čáru, první a pak další za vámi jedoucí auta. K tomu všemu si ještě připočtěte ignoranci používání ukazatelů směru. K těm se chorvatský řidič sníží pouze v největší dopravní špičce, například v Záhřebu.

Situace je alarmující. Za volantem v Chorvatsku umírá 14 lidí na sto tisíc obyvatel, což je dvojnásobek evropského průměru. Může za to velký počet aut, špatný stav silnic, alkohol za volantem a rychlá jízda, přiznává chorvatský ministr vnitra Šime Lučin.

"Dvě hlavní příčiny dopravních nehod jsou rychlá jízda a předjíždění na plné čáře," říká Milan Pajnič z chorvatského autoklubu. Parlament proto v současné době jedná o zpřísnění dopravních pravidel, což by měli řidiči pocítit ve formě vyšších pokut a zpřísněného režimu pro mladé řidiče, kteří se nejčastěji stávají obětí dopravních nehod.

"Největší problémy máme s mladými řidiči, kteří vlastní rychlá auta," vysvětluje Pajnič. Čerstvý držitel řidičského průkazu by podle nového zákona mohl na cesty vyrážet pouze v doprovodu člověka staršího 25 let s nejméně tříletou řidičskou zkušeností. "Řidič-nováček by během následujících dvou let musel dodržovat nižší rychlost, nesměl by před jízdou vypít ani kapku alkoholu," říká.

Své opodstatnění mají i vyšší pokuty. Je totiž dokázáno, že ve chvíli, kdy chorvatský řidič přejede hranici Slovinska, kde jsou pokuty přísnější, sundá nohu z plynu. Součástí předlohy zákona je také zákaz telefonování během jízdy, který podle průzkumů podporuje 93 procent Chorvatů. Turistický průvodce Djanino Sučič se obává, že šance na přijetí tohoto omezení jsou malé. "To by poslanci museli dostat řidiče. Hands-free totiž nevypadá tak dobře, jako když řidič drží v jedné ruce volant a ve druhé urobil," dodává s úsměvem.

Zpřísněná dopravní pravidla by měla začít platit od června, tedy ještě před začátkem letních prázdnin.

Další z chorvatských bolístek je značení odboček. Bud' chybí, nebo je až přímo na křižovatce. Příkladem může být například značení trajektu z Istrie na ostrov Cres. Ukazatel na Brestovou, odkud trajekt odjíždí, najde řidič až posledních 13 kilometrů před nájezdem na ferry. Pokud se tedy chystáte do Chorvatska na dovolenou, nezbývá vám než se ozbrojit notnou dávkou trpělivosti a bdělosti. Když si ale člověk v hlavě promítne, jak se na silnicích chovají čeští řidiči - jsme na cestu do Chorvatska dobře připraveni.

Může se hodit

Jak se tam dostat



Cesta na Istrii:

hraniční přechod Dolní Dvořiště Salcburk - Vilach -Terst - Umag

hraniční přechod Mikulov - Vídeň - Maribor - Lublaň - Postojna - Koper



Cesta na kvarnerské ostrovy a crikvenickou riviéru

hraniční přechod Dolní Dvořiště Salcburk - Vilach - Lublaň - Postojna- Rijeka

hraniční přechod Mikulov- Vídeň Maribor - Záhřeb - Rijeka



Cesta do Dalmácie

hraniční přechod Mikulov/Dolní Dvořiště - Vídeň - Maribor - Záhřeb - Karlovac - Split



Ceny jednotlivých úseků dálnic a silnic (pro osobní automobily)



Krapina (u slovinských hranic)

Záhřeb - 10 Kn

Záhřeb - Karlovac - 15 Kn

Záhřeb - Vukova Gorica - 23 Kn

Rijeka - Kupjak (viadukt Lepenica) -12 Kn

Tunel Učka - 25 Kn

Most na Krk - 15 Kn

Trajekt Brestova (Istrie) - Porozina (ostrov Cres) 97 Kn za auto a dvě dospělé osoby



povolené množství alkoholu: 0,5 promile

světla nemusí být během dne zapnutá



Ceny benzinu



eurodiesel - 5,30 Kn

super 98 - 7,25 Kn

natural 95 - 6,63 Kn



aktuální kurz: za 1 euro - 7,30 Kn 4,20 Kč - 1 Kn



Povolená rychlost



v obci - 50 km/h

na silnici pro motorová vozidla 80 km/h

na dálnici - 130 km/h



Důležitá telefonní čísla



chorv. autoklub 00385-4640-800

silniční služba 987

policie 92

hasiči 93

lékařská pohotovost 94 Tipy



Nejvíce plné jsou hraniční přechody a cesty na jih v pátek a v sobotu večer. Pokud můžete, vyvarujte se na cestě do Chorvatska těchto dnů. Pozor na déšť. V období sucha se na chorvatských silnicích usazuje prach á částečky gumových pneumatik, které se při prvních kapkách deště promění ve "zledovatělé kluziště". Když začne pršet, doporučení zní: zastavte nejméně na půl hodiny. Déšť mezitím opláchne silnici. Na silnicích je také nebezpečný vítr bora. Ten zasahuje Jadran přibližně dvakrát za léto. Pokud k tomu dojde, omezte rychlost na minimum. Chorvatští policisté při měření rychlosti vozidel často používají ruční radary. Proto je většinou spatříte až na poslední chvíli. Pozor na motorkáře, kteří se mohou v chorvatských serpentinách z ničeho nic ve vysoké rychlosti vynořit za vaším autem.



Internetová adresa



www.hak.hr