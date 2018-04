Chorvatský Ston - ráj rybích pochoutek

Pokud se chystáte na dovolenou do Chorvatska a jste milovníkem rybích specialit, máme pro vás tip. Zamiřte na poloostrov Pelješac do města Ston, kterému se tady přezdívá akvárium Jadranu. Chválu na to, jakou pochoutkou jsou ryby vylovené v nedalekém Malostonském zálivu, uslyšíte od Dubrovníku až po hlavní město Záhřeb.