Zátoky jako z Karibiku. Prozkoumali jsme nejhezčí zákoutí Chorvatska.

Může se hodit Sezona a počasí: pro mimosezonní plavbu v Chorvatsku je ideální období od cca konce dubna do půlky června a potom od půlky září do konce října. Na jaře je delší den a většinou fouká vítr, což přeje sportovnějším plavbám; moře je ale spíše studené. Červenec a srpen je nejvyšší sezona – teplé moře, stabilní počasí, ale většinou málo fouká vítr. Od konce srpna začíná opět foukat a klesají ceny lodí. Moře je stále teplé, ale dny se rychle zkracují. Kvalitní námořní předpověď počasí nabízí chorvatský server www.meteo.hr nebo server www.windy.com Život na lodi: dovolenou na plachetnici lze s trochou nadsázky přirovnat k cestování obytným automobilem. Moderní lodě nabízejí překvapivě hodně prostoru a relativní komfort v rámci možností. Lodě jsou vybaveny většinou dvoulůžkovými kajutami, WC a sprchou, prostorným „salonem“ pro společné posezení, kuchyňským koutem s ledničkou a plynovým vařičem. Každá loď má navigační a bezpečnostní vybavení, včetně nafukovacího člunu a GPS navigace. Lodě se půjčují v týdenních turnusech (sobota-sobota), nalodění je v sobotu večer, zpět v maríně je třeba být následující pátek večer. Kolik stojí dovolená na jachtě: Cena lodě je zásadní položkou rozpočtu, ovlivňuje ji zejména sezona, velikost a stáří plavidla. Kdo chce ušetřit, zvolí termín v dubnu, květnu nebo v říjnu, kdy jsou oproti létu ceny často třetinové. Ceny lodí se pohybují od cca 800 eur na týden a výše, katamarány jsou dražší než jednotrupé plachetnice. Při plném obsazení lodi tak vychází cena dovolené na 11metrové plachetnici pro 8 osob v mimosezoně od cca 3 000 Kč/os. (pronájem lodi, tranzit log, pojištění kauce, kotvení, nafta). Na internetu najdete několik českých vyhledávačů lodí – např. www.yachtnet.cz Samostatně, nebo s kapitánem? Pro první samostatnou plavbu byste měli mít za sebou minimálně 2-3 týdny plavby pod dozorem zkušeného kapitána. Posádka by měla sestávat z lidí, které dobře znáte a víte, že vám pomůžou s ovládáním lodi a při přístavních manévrech. Informace o kapitánských kurzech v Chorvatsku najdete zde: Kdo se necítí na samostatnou plavbu, může si s lodí najmout i kapitána; cena kapitána bez lodi se pohybuje okolo 20 000 Kč/týden. Chorvatského kapitána zajišťují místní charterové společnosti, například www.croatia-yacht-charter.com Kompletní servis včetně zkušeného českého kapitána, zajištění pronájmu lodi nebo sestavení plánu plavby zajišťuje v tuzemsku několik společností – najdete je např. zde.