Ne každý dokáže přežít Jadran. Proč v Chorvatsku umírají čeští turisté?

„Je to mimo jiné i tím, že čeští turisté dorazí do Chorvatska kvůli velkým dopravním zácpám zcela vyčerpaní,“ říká v rozhovoru pro MF DNES český konzul ve Splitu Juraj Varga.

Kolik ročně zemře Čechů v Chorvatsku?

Předloni to bylo celkem třináct Čechů, loni deset a letos evidujeme už patnáct zemřelých Čechů. A to je přitom teprve půlka sezony.

Média vědí letos o dvou tragických případech. Úmrtí pětatřicetiletého muže po srážce člunu s lodí a případ hotelového hosta, na kterého spadlo zábradlí. Jsou i další případy úmrtí spojené s úrazy?

Naprostá většina úmrtí je způsobená infarktem. Většinou jde o lidi, kteří hůře snášejí vyšší teploty, jsou vyčerpaní z cesty a jejich organismus nezvládne náhlý přechod do vysokých teplot, případně střídání teplot venku a ve vodě. Letos je navíc cesta do Chorvatska kvůli dopravní situaci obzvláště náročná. Infarkt většinou postihne lidi nad šedesát let, ale nejsou bohužel výjimkou ani mnohem mladší ročníky.

Když v Chorvatsku Čech zemře, jak postupují úřady?

Pokud má cestovní pojištění, tak pozůstalí nahlásí událost asistenční službě pojišťovny, která se spojí s českou pohřební službou a společně vyřídí všechny potřebné formality. Pokud turista cestovní pojištění nemá, což se bohužel stává často, tak sjedná službu u české pohřební služby, ovšem musí celou službu zaplatit.

Jde o vysoké částky?

Ano, převoz zesnulého vyjde zhruba na sto tisíc korun. Ne každá rodina tyto prostředky má. Pokud rodina peníze nesežene, musí nechat tady tělo zpopelnit a pak ho odvézt domů, to jsou třetinové náklady.

Když v polovině července pobodal terorista Češku v Egyptě, zavládl informační chaos. České úřady nevěděly, co se přesně stalo ani jaký byl rozsah zranění. Jaký postup mají chorvatské úřady, když se u vás vážně zraní český turista?

Postup chorvatských úřadů vůči zraněným Čechům je úplně stejný jako vůči ostatním turistům s evropskou kartou, kteří mají zdravotní pojištění. V rámci Evropské unie je tedy v rozsahu svého pojištění standardně ošetřený. Dostane tedy ošetření, podrobí se zde operaci a podobně. Pokud se rychle uzdraví, je schopný odjet na vlastní náklady. V případě, že jde o komplikovanější onemocnění nebo úraz, tak se v rámci pojištění řeší jejich převoz do České republiky.

V Chorvatsku se ročně vážně zraní desítky Čechů a v případě nouze se čeští turisté obracejí právě na váš konzulát. Jaký je tedy postup pomoci?

My pomáháme, když jsme po ruce a v rámci našich možností. Nedávno jsem zažil těžko uvěřitelný případ. Český turista dostal infarkt, jeho manželce skončila dovolená, a tak odjela normálně domů. Nechala ho v krátkých kalhotách v nemocnici. Obrátil se na mě a já jsem se mu snažil pomoci. Sehnal jsem mu dlouhé kalhoty, kartáček na zuby a další nutnosti. Ale tomuto turistovi jsem pomohl jako člověk, ne jako konzul. Toto není naše povinnost.

Jak často se na vás lidé obracejí při ztrátě dokladů?

Těch případů tu máme hodně, za sezonu vydáváme doklady na třech místech – v Riece, ve Splitu a v Záhřebu. A každý rok vydáváme zhruba 90 až 100 náhradních cestovních dokladů.

Na konzulátu máte horkou linku pro Čechy, kteří jsou v nouzi. Obracejí se na vás i s kuriózními problémy?

Někdy ano. Třeba nám hlásí, že nejsou spokojeni s ubytováním, tak volají nám, i když toto nespadá pod naši agendu a nemůžeme toto řešit. Ale můžeme pomoci třeba s tlumočníkem.

Policisté každý rok odhalí na hraničních přechodech do Chorvatska kolem 150 případů, kdy se Češi snaží převézt do země marihuanu nebo jiné drogy. Přibližně každý pátý prohřešek má přitom na svědomí právě cestovatel z České republiky. Je pravda, že přibývá v Chorvatsku zadržených Čechů kvůli drogám?

To nemohu potvrdit, naopak letos bylo Čechů za drogy zadrženo méně než loni. Ale je stále velké množství pokut. Protože v Chorvatsku platí nulová tolerance k drogám, měli by si na to čeští turisté dát velký pozor.

Jak velká je pokuta?

Cigareta marihuany vás může přijít velmi draho. Jedna tableta extáze vyjde na 3 000 kun pokuty – tedy kolem devíti tisíc korun. Držení omamné látky už není v Chorvatsku trestným činem jako dříve. Úřady zatýkají jen dealery. Ti jsou bráni do vazby a pak jdou před soud. Ale u Čechů jde většinou o dealerství měkkých drog, takže se tyto případy vyřeší do tří týdnů a zadržení odcházejí s podmínkou.