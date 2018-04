Chorvatsko: stálice letní dovolené

Tradice

Tradice vzájemných kontaktů sahá hodně hluboko. Češi a Chorvatsko patří po staletí, přinejmenším od národního obrození, k sobě. V novodobých dějinách jsme byli nejen průkopníky turismu na Jadranu, ale podrželi jsme jej i v dobách zlých, když v devadesátých letech minulého století na Balkáně zuřila válka.

V Chorvatsku existují početné české enklávy (například v Daruvaru ve Slavonii jsou české školy), spousta Čechů tam pracuje, nebo se v Chorvatsku dokonce natrvalo usídlila.



Výjimečně čisté moře

Nemá smysl jet na dovolenou tisíce kilometrů a zbytečně trávit hodiny dlouhým cestováním, pokud se člověk chce "jen" vykoupat v pěkném moři. Jedno z nejkrásnějších mají Češi totiž téměř pod nosem - chorvatský Jadran. Vysoká slanost a specifické podloží způsobují jeho výjimečnou čistotu a 1185 ostrovů, ostrůvků, hřebenů a útesů až neuvěřitelnou rozmanitost.

Také počet modrých vlajek, které symbolizují vysokou čistotu moře a pobřeží, hovoří za vše - pro rok 2002 byly uděleny 33 plážím a 15 přístavištím.



Okouzlující příroda

Evropa v malém - tak by se dalo Chorvatsko nazvat. Je možné tu najít skutečně od všeho trochu. Rozeklané skály, mírná údolí, vysokohorské štíty, úrodné nížiny, hluboké lesy, křišťálové moře, močály, divoké řeky.

Jen národních parků je na tak malém území osm a jsou skutečně fascinující. Například od Česka nejvzdálenější Mljet na stejnojmenném ostrově nikoho nenechá na pochybách - je to skutečně Odysseův ostrov. Jen na tak okouzlujícím místě mohl potkat, jak vypráví prastará legenda, nymfu Kalypso.



Opět zpřístupněné oblasti

Některá místa byla kvůli válce v devadesátých letech minulého století nepřístupná. Zaminované regiony jako by zmizely z mapy světa. Postupné zpřístupňování těchto oblastí rozšiřuje možnosti na dovolenou. Tam, kde bylo nutno dávat si pozor, už se není čeho bát, a lokality, do nichž se nesmělo, mohou zase objevovat turisté. Například nedaleko Dubrovníku by v brzké době mělo k takovému znovuobjevení dojít.



Lepší ubytování

S ubytováním už to zdaleka není jako před deseti lety. Pravda, najdou se stále ještě hotely, které připomínají spíše vysokoškolské koleje než přijatelné zařízení. Avšak investice, jež do ubytovacích kapacit pomalu plynou, jsou patrné na každém kroku. Rekonstrukce zvyšují kvalitu ubytování, hotely zavádějí klimatizaci, renovují pokoje. Totéž postupně činí i soukromníci, zatím více na severu země. Za tři hvězdičky už si lze pořídit solidní standard bydlení.



Širší nabídka aktivit

Nejen ležením u moře živ je člověk. Neustále rozšiřující se nabídka aktivit umožňuje každému strávit dovolenou přesně podle představ. V Chorvatsku se dá jezdit na raftu, na koni, hrát tenis, golf, potápět se, provozovat paragliding, surfovat, jachtařit, jezdit na kole, lézt po skalách, vyrazit na túru, navštěvovat muzea, antické i byzantské památky, národní parky a mnoho dalšího. Záleží na každém, jak si odpočinek připraví.



Neobvyklé zážitky

Běžná dovolená už nestačí. Turisté touží po nových a nových zážitcích. A především chtějí být daleko od lidských davů. Říká se tomu "robinsonáda" a nabídka v Chorvatsku je opravdu velkorysá. Je vzrušující vydat se na plavbu jachtou po dalmatských ostrovech či po proslulém národním parku Kornati, který čítá na sto čtyřicet ostrovů.

Nabízí se také pobyt na venkově, v blízkosti moře, v sepětí s přírodou (takzvaná agroturistika). Nádherné jsou i noci strávené na blikajícím majáku uprostřed moře, daleko od pevniny. Nebo týden dva v zátoce, nad níž se tyčí skaliska a jediný přístup je po mořské hladině.



Rychlá dostupnost

Osm set padesát kilometrů z Prahy na Istrii. Chorvatsko je skutečně blízko. Při dobré průjezdnosti lze cestu zvládnout za deset hodin. Stále zvyšující se délka dálniční sítě přibližuje tuto zemi ještě více. Jen do začátku letošní sezony bude zprovozněno dalších sto osm kilometrů dálnic. Chystá se dálnice do střední Dalmácie, stavějí se mosty a tunely, které cestu dále podstatně urychlí.

Pokud je to však možné, vydejte se do Chorvatska mimo víkendovou prázdninovou špičku. Ušetříte si nejedno rozčilení.



Jazyková příbuznost

V Chorvatsku se domluvíte, i když neumíte chorvatsky. Není třeba umět perfektně žádnou jinou řeč. Ačkoli čeština patří do skupiny západoslovanských a chorvatština do skupiny jihoslovanských jazyků, oba národy si rozumějí. Může za to původní jazyk, praslovanština, který zanechal některá společná slova. Voda, máma, léto, moře, přibližně stejně to řeknou i Chorvaté.

Ale pozor, noviny si bez základní znalosti jazyka rozhodně nepřečtete. A ještě: srbochorvatština neexistuje. A nikdy fakticky neexistovala.



Vynikající víno

Pro víno ideální kombinace - horké slunce, velmi slané moře a středozemní půda. Takhle přesně se podmínky pro pěstování hroznů snoubí v Chorvatsku. Vznikají tam ušlechtilá vína, typická pro každý region. Stačí dvě skleničky a člověk má dost těžko v hlavě, ale i v nohou.

Proto se nedivte, že místní obyvatelé víno zcela běžně ředí, ne snad z neúcty, ale v parném létě to ani jinak nejde. A i tady platí stejná rovnice jako kdekoli jinde na světě - za kvalitní (výborné je hlavně červené) víno je nutné si více připlatit.

Tipy na výlety v Chorvatsku

Motovun

Istrii zná každý milovník koupání, ale vnitrozemí nabízí víc. Hornatá krajina ukrývá středověké město Motovun, odkud lze poloostrov přehlédnout. Je vidět i krásné město Rovinj.

www.istra.com



Mijet

Národní park Mljet je součástí stejnojmenného ostrova v jižní Dalmácii. Místním divem jsou dvě propojené mořské laguny spojené s mořem úzkým průlivem.



Paklenica

Národní park v jihovýchodní části chorvatského pohoří Velebitu, je opravdu pekelný. Do horského masívu se zařezávají dva kaňony. Ideální terén pro sportovní dovolenou.

www.tel.hr/paklenica