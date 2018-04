Chorvatsko sází na obnovu turistiky

Před sezónou, která vyhlíží slibně, Chorvatsko doufá, že konečně překoná útlum cestovního ruchu, ničeného už devět let válkami na území země a sousedních států, píše agentura AFP. Přízrak války, která se v roce 1995 s koncem konfliktu v Bosně a předcházejícího srbochorvatského konfliktu zdála být definitivně u konce, se v Chorvatsku znovu objevil s bombardováním Bělehradu v roce 1999. Počátek turistické renesance, zaznamenaný v předchozím roce a částečně připisovaný třetímu místu chorvatského mužstva na světovém šampionátu v kopané, tak neměl dlouhého trvání. Ale první čísla za letošní rok jsou příznivá, přestože trvající napětí v sousední Černé Hoře dávalo znovu tušit nejhorší. Podle Státního statistického ústavu vzrostl počet turistů od ledna do dubna o 29 procent a počet noclehů dokonce o 30 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Dubrovník uvítal během prvních čtyř měsíců o 51 procent turistů více než ve stejném období v roce 1999, uvedl ústav. Pro letošní rok předpokládají chorvatské úřady oproti loňsku nárůst počtu turistů o 25 procent a příjmy z turistiky 3,2 až 3,5 miliardy dolarů. Pracovníci v oblasti cestovního ruchu jásají. "Je to nejlepší začátek sezóny od začátku války v roce 1991," uvedl pro agenturu AFP hlavní recepční hotelu Argosy v Dubrovníku Josip Lavolpicella. "Některé momenty nám připomínají staré dobré časy," dodal Lavolpicella. Jeho hotel s kapacitou 228 pokojů je již skoro zaplněn. Klientelu tvoří zejména Němci, Češi a Izraelci. Stejný názor sdílí i Srecko Zunec, ředitel jedné z nejvýznamnějších cestovních kanceláří v Dubrovníku Gulliver. Poznamenává, že pokud bude tato sezóna dobrá, rok 2001 bude rokem velkého návratu do Dubrovníku. K obnovení přitažlivosti Chorvatska přispěl podle něj také pád nacionalistického režimu prezidenta Franja Tudjmana a přechod k demokratické formě vlády na počátku tohoto roku. Cestovní kanceláře se již nebojí nabízet Chorvatsko svým klientům. Výletní lodě, které v minulém roce zrušily zastávku v Dubrovníku, zde letos opět zakotvily. Z těchto plovoucích hotelů by se letos podle agentury Jadroagent mělo vyhrnout více než 100.000 návštěvníků, což přesahuje údaj z roku 1998. Přibližně 15.000 uprchlíků, kteří byli v Dubrovníku od začátku války v Chorvatsku, se vrátilo domů a na konci roku 1999 opustilo poslední hotel. Většina dubrovnických hotelů, které patřily Dubrovačka Bance, byla obnovena. Tyto masivní investice však dovedly v roce 1998 banku ke krachu a zadlužené hotely byl nucen převzít stát. Jeden z vyšších úředníku banky Nito Matušić řekl AFP, že tyto hotely byly loni v říjnu nabídnuty k privatizaci. Po nevraživosti režimu bývalého prezidenta Tudjmana k internacionalizaci by tak do hry tak mohly vstoupit řetězce mezinárodních hotelů.