Chorvatsko přestává být IN. Čechů tam jezdí o třetinu méně

"Důvodem jsou především rostoucí příjmy obyvatel, kteří začínají cestovat ve větší míře do vzdálenějších zemí a za exotikou," vysvětlil Beránek.

V posledních deseti letech stouply výjezdy Čechů do Chorvatska o třetinu.

Zatím nejvíce lidí z Česka vyjelo do Chorvatska v roce 2003, a to více než jeden milion. Poté začaly výjezdy postupně klesat. Důvodem poklesu byl růst cen zájezdů i cen v chorvatských letoviscích i rostoucí konkurence v podobě levných zájezdů do zemí, jako je Egypt, Tunisko, Bulharsko nebo Turecko.

Loni byli čeští turisté podle oficiálních chorvatských statistik po Němcích, Italech, Slovincích a Rakušanech pátými nejčastějšími hosty v tamních ubytovacích zařízeních. Celkem do Chorvatka loni přijelo téměř 8,5 milionu zahraničních turistů, což bylo meziročně o sedm procent více.

Na dovolenou do zahraničí loni podle odhadu odborníků jelo asi 3,75 milionu Čechů, což bylo asi o 50 000 více než předloni.