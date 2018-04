Chorvatsko před sezonou? Pohoda!

Šest míst, která v Chorvatsku nevynechat



Záhřeb ZÁHŘEB

Hlavní město Chorvatska není bohužel zatím vyhledávanou atrakcí, přestože leží přímo na trase, po níž se většina českých turistů každoročně přesouvá k Jadranu. Pozornost si však milionová metropole na řece Sávě rozhodně zaslouží. Historií starou více než devět století procházely dějiny. Je to kus zelené země s ojedinělou atmosférou, v níž se mísí kontinentální a přímořské vlivy. Doslova na dosah ruky jsou tisícimetrové horské vrcholy pohoří Medvednice. Více na: www.zagreb-touristinfo.hr



Majáky v Chorvatsku MAJÁKY

Žádné davy turistů. Žádný křik diskoték. Jen ticho, slunce a šumící moře přímo u nohou. Na dny a noci strávené na majáku uprostřed nekonečného křišťálového živlu se nedá zapomenout. Před pěti lety se v Chorvatsku pro turistické účely začalo s obnovou některých ze čtyřiceti osmi majáků, které lemují pobřeží. Také sto padesát let starý "Sveti Ivan na pučini", vzdálený jen tři a půl kilometru od západoistrijského města Rovinj, dostal novou šanci.

Plitvice PLITVICE

Osm národních parků a nespočet rezervací je dostatečným důkazem, že chorvatská příroda je nejen rozmanitá, ale i vzácně zachovalá. Plitvice jsou v tomto směru nejvýznamnější oblastí. Šestnácti jezerům, která byla v roce 1979 zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO, může jen obtížně něco konkurovat. Zvláště za jasného slunečného počasí je jejich tyrkysově zelená barva oslňující. Dřevěné chodníčky, vedoucí uprostřed jezer, umožňují dotknout se až neskutečného kouzla zdejší přírody. Plitvice však žádají čas a pochopení, půl dne se zájezdem nestačí. Více na: www.np-plitvicka-jezera.hr







Amfiteátr v Pule AMFITEÁTR V PULE

I ti, kdo nemají zrovna v oblibě chození po památkách, by neměli minout chorvatské "Koloseum". Uprostřed správního centra Istrie, v Pule, která je sama o sobě jedním obrovským historickým monumentem, se tyčí římský amfiteátr. Dvaatřicet metrů vysokou, elipsovitou stavbu z počátku našeho věku málem zahubila hamižnost Benátčanů, kteří si pro budování svého města odváželi zdejší kamenné kvádry. Ačkoli se na památce značně podepisují výfukové zplodiny z všudypřítomných automobilů, stále je to opravdová krása. Více na: www.istra.com



Split SPLIT

Hlavní město Dalmácie. I tak by se dal nazvat Split, dvousettisícové město pod vrcholy pohoří Mosor. Je velkolepé. Ať už v noci, či ve dne, kdy v jeho centru ožívá chlouba celého Chorvatska - Diokleciánův palác. Památka UNESCO a ikona metropole není určena jen k prohlídce. Stavba z roku 300 n. l., kdy ji nechal vystavět římský císař Dioklecián, žije vlastním životem i nyní. Před palácem je rušná, ale půvabná promenáda. Za návštěvu také určitě stojí chrám sv. Duje, klenotnice, sklepní prostory či socha hlaholského biskupa Grgura Ninského s dozlatova osahaným palcem pro štěstí. Více na: www.visitsplit.com



Korčula KORČULA

Jadranské ostrovy jsou darem od boha. O jejich vzniku se vyprávějí legendy. Jednou z perel chorvatského moře je i Korčula. Trochu zapomenutý kraj schovaný za silnějšími bratry - Hvarem a Bračem. Nádherné stejnojmenné město obklíčené hradbami, půvabné písečné pláže v Lumbardě, ale zejména pradávné mýty dělají z Korčuly silný zážitek. Na všechny smysly mocně působí například rekonstrukce námořní bitvy cestovatele Marka Pola, který se na ostrově narodil, či tisíciletí starý mužský bojový tanec moreška. Více na: www.korcula.net