Chorvatsko líčí na turisty. Chystá tunely mezi pevninou a ostrovy

Prvním z realizovaných se nejspíš stane tunel mezi okrajem Zadaru a protilehlým ostrovem Ugljan. Podle informací portálu již dokonce šéf Zadarské županije (obdoba českého kraje) na jeho projekt podepsal smlouvu. Tunel na mořském dně by výrazně zjednodušil dopravu na ostrov, kam se dnes dá dostat jedině trajektem.

Náklady na výstavbu tunelů se dají jen odhadovat, jeden z nich, který by na jihu země spojil pevninu s poloostrovem Pelješac a dále s ostrovem Korčula, má přijít na 900 milionů kun (asi tři miliardy korun). Kromě vozovky pro automobily nabídne podle představ projektantů i oddělený chodník pro chodce.

Chorvati doufají, že by jim na výstavbu tunelů mohla přispět Evropská unie, do které země pravděpodobně vstoupí letos v červenci. Zatím alespoň inženýři připravují technické řešení, které by usnadnilo a zlevnilo budování netradičních staveb.

Jednotlivé segmenty tunelů se mají předem připravit na pevnině a hotové dopravit na mořské dno, kde by se umístily na připravené podpěry. Před zatékáním a agresivní mořskou vodou je má ochránit speciální gumová vrstva.